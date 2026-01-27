Ascolti tv 26 gennaio: chi ha vinto tra La preside e Zelig 30, Affari tuoi contro La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra la serie di Rai1 La preside con Luisa Ranieri e lo show di Canale5 Zelig 30. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri lunedì 26 gennaio.

Gli ascolti TV di ieri, lunedì 26 gennaio. In prima serata, Rai1 ha trasmesso La Preside, serie tv con Luisa Ranieri. Su Canale5, invece, spazio a Zelig 30 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, lunedì 26 gennaio.

La sfida degli ascolti TV tra La Preside e Zelig 30. Nella prima serata di lunedì 26 gennaio, Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio della serie La preside. Nel cast Luisa Ranieri, Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti, Pasquale Brunetti, Luigi D'Oriano e Alessandro De Martino. La fiction si è attestato come programma più visto della serata con 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Zelig 30. Lo spettacolo con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che celebra i trent'anni della trasmissione dedicata alla comicità è stato seguito da 2.748.000 spettatori con il 20.8% di share.

In access prime time Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Su Rai1 il consueto appuntamento con i pacchi di Stefano De Martino. Ha giocato Sara per la regione Sardegna. Il programma ha registrato come sempre ottimi ascolti: 5.301.000 spettatori con il 24.5% di share. Vince, tuttavia, Canale5 che ha proposto una nuova puntata de La ruota della fortuna. Il programma con Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da 5.462.000 spettatori pari al 25.4% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film Sulle ali dell'onore, che ha interessato 507.000 spettatori pari al 2.9% di share. Rai3 ha proposto il programma di Massimo Giletti Lo stato delle cose, che ha raccolto 1.045.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Italia1, in onda il film Io vi troverò che è stato seguito da 1.203.000 spettatori con il 6.3% di share. Rete4 ha lasciato spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica con Nicola Porro. Il programma ha raccolto 697.000 spettatori con il 5.3% di share.