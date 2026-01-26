Ad Affari Tuoi Sara non segue il consiglio del padre e accetta l’offerta del dottore: perde 300mila euro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, lunedì 26 gennaio, Sara della Regione Sardegna. Dalla provincia di Nuoro, lavora come impiegata contabile nello studio della zia: ha giocato accompagnata dal padre Sandro. "Nella vita faccio il direttore commerciale di un'azienda. Abbiamo una passione in comune, la musica fa parte della nostra vita", ha raccontato il papà. Insieme, infatti, suonano come tribute band degli 883. Dopo una lunga partita contro il dottore, sono tornati a casa con 60mila euro: il loro pacco ne conteneva 300mila.

La partita di Sara ad Affari Tuoi del 26 gennaio

Con i primi sei tiri a disposizione, Sara ha eliminato dal tabellone 0 euro, 200mila euro, il pacco nero dal valore di 50mila euro, 100mila euro, 50 euro e 200 euro. Il dottore, allora, ha offerto 25mila euro per cominciare. "Ringrazio il dottore, è una bella offerta ma abbiamo appena iniziato a giocare. Andiamo avanti", ha dichiarato Sara prima di tritare l'assegno. Ha poi aperto il pacco da 30mila euro, quello da 10mila euro, e il dottore è tornato con una nuova offerta da 30mila euro.

"Nella vita il 10% è quello che ti arriva, il 90% lo decidi tu" ha commentato il padre prima che Sara annunciasse la sua decisione di tritare l'assegno e andare avanti. Eliminati dal tabellone 75mila euro, 100 euro e 20mila euro, il dottore le ha proposto di nuovo 30mila euro, rifiutati. Con il tiro a disposizione ha aperto il pacco "ballerina" che ha permesso a Martina Miliddi di entrare in studio. Il dottore ha riproposto un nuovo assegno da 35mila euro, e il padre ha provato a farla ragionare: "Ti do il mio 50%, il resto devi farlo tu. Io andrei avanti". E Sara ha scelto di tritare l'assegno. Con il tiro singolo ha eliminato dal tabellone Gennarino. E per un tiro, il dottore ha proposto il cambio. "Ho avuto una buona sensazione con l'8, ho visto le nostre iniziali, le S sovrapposte. Rifiuto il cambio", ha dichiarato la pacchista.

Il finale di Sara che torna a casa

Eliminato 1 euro, il dottore ha proposto 40mila euro: "Punto più in alto. Rifiuto", ha commentato Sara prima di tritare l'assegno ed eliminare dal tabellone 50mila euro. Per lei è arrivata una nuova offerta da 35mila euro, e il padre ha chiesto un parere a Lupo e Thanat. "Secondo me abbiamo i 300mila euro, ma non voglio influenzarti" ha dichiarato il signor Sandro. Sara ha scelto di tritare l'assegno e tentare la fortuna. Eliminati 10 euro, il dottore ha offerto un assegno da 60mila euro. "Hai detto che abbiamo i 300mila euro", ha dichiarato Sara guardando il padre. "Sì, ma non è la mia partita. Voglio che sia tu a decidere su questa cifra importante", ha risposto Sandro. La pacchista sarda ha deciso di accettare l'offerta. Il suo pacco conteneva 300mila euro.