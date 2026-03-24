Ascolti Tv 23 marzo chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi a Parte

Gli ascolti della prima serata del 23 marzo non sono quelli di una giornata come le altre. La programmazione del lunedì risente inevitabilmente degli effetti delle maratone elettorali legate ai risultati del referendum, con la programmazione di alcune reti modificata anche in prima serata, dominata dal confronto a distanza tra Guerrieri, la fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann, e Scherzi a Parte su Canale 5. Ecco i dati della serata.

Sfida tra Guerrieri e Scherzi a Parte

Su Rai1 è andato in onda il terzo appuntamento con la fiction che vede protagonista Alessandro Gassmann, mentre su Canale 5 Max Giusti ha condotto la quarta puntata di Scherzi a Parte. Lo scontro tra le due ammiraglie è già avvenuto nelle scorse settimane, vedendo prevalere la fiction dell'ammiraglia Rai, nonostante i risultati di ascolti molto positivi per Scherzi a Parte, in particolare nelle prime due puntate.

La sfida dell'access tra Scotti e De Martino

L'access prime time resta il punto centrale dell'intera programmazione giornaliera, la fascia in cui si concentra la maggior parte di pubblico. La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a tenere banco sin dall'inizio della stagione, con il testa a testa tra Gerry Scotti e Stefano De Martino che spacca il pubblico, diviso in due in modo quasi netto.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 è andato in onda lo speciale del Tg2 dedicato al Referendum Costituzionale, mentre Rai3 ha proposto Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti. Anche su Rete 4 ci si occupa di referendum con la puntata di Quarta Repubblica interamente dedicata all'analisi del voto, mentre Italia 1 ha proposto il film Transporter. Su La7 invece appuntamento speciale con Propaganda Live dedicato al referendum, mentre su Tv8 è andato in onda il film The Equalizer. Sul Nove il film Via dall'incubo.