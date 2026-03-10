Ascolti Tv lunedì 9 marzo, chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi A Parte: la sfida tra De Martino e Scotti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di lunedì 9 marzo 2026 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, serie televisive, film e trasmissioni approfondimento. Rai 1 ha trasmesso la prima puntata di Guerrieri – La regola dell'equilibrio, la nuova fiction ambientata a Bari con Alessandro Gassmann protagonista. Canale 5, invece, ha regalato ai spettatori una serata all'insegna del divertimento con Scherzi A Parte, condotto da Max Giusti, accompagnato in studio ieri sera da Samira Lui: vince in termini di ascolti Tv Rai1. La serie televisiva con Gassmann ha interessato 3.878.000 spettatori pari al 22.7% di share, mentre lo show che ha visto, tra i vari scherzi, quello a Ermal Meta e a Carlo Amendola, ha intrattenuto 3.208.000 spettatori con uno share del 23.6%.

Vediamo ora gli ascolti Tv delle altre reti generaliste. Chi segna vince in onda su Rai 2 ha registrato 539.000 spettatori pari al 2.9% di share, Lo stato delle cose di Massimo Giletti in onda su Rai3 ha interessato 1.086.000 spettatori (6.4% di share). Top Gun in onda su Italia1 ha ottenuto 918.000 spettatori con il 5.2% di share, il programma che affronta temi di attualità, politica ed economia condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica, in onda in prima serata su Rete4 ha tenuto davanti al video 757.000 spettatori (5.7%). The Equalizer – Il vendicatore su TV8 ha raggiunto 441.000 spettatori (2.7%). Angeli E Demoni sul NOVE ha intrattenuto 303.000 spettatori con l’1.9% di share, La Torre di Babele su La7 ha registrato 899.000 spettatori e il 4.8% di share.

Lunedì 9 marzo 2026 in access prime time è andata di nuovo in scena la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show di Stefano De Martino è stato seguito ieri sera da 5.125.000 spettatori pari al 23.7% di share, mentre il quiz condotto da Gerry Scotti ha registrato 5.277.000 spettatori pari al 24.7% di share.