Ascolti tv ieri 18 marzo, Stasera tutto è possibile vince (15,8%) Vanina non ingrana (13,8%): i dati Auditel

I dati Auditel della prima serata di ieri, mercoledì 18 marzo: su Rai1 è andata in onda la fiction Morgane-Detective Geniale, mentre su Canale 5 la seconda stagione di Vanina. Su Rai2, invece, nuovo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile.

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Il palinsesto della prima serata di ieri, mercoledì 18 marzo, ha offerto al pubblico una vasta scelta tra fiction, film, programmi di intrattenimento, informazione e sport. La consueta sfida degli ascolti tv ha visto scontrarsi su Rai1 Morgane-Detective Speciale, fiction tornata con le nuove puntate su Rai1 che ha registrato 1.539.000 spettatori pari al 10.1% di share, mentre su Canale 5 è andata in onda la seconda stagione di Vanina con Giusy Buscemi che segna 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2, intanto, anche il secondo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile condotto da Stefano De Martino che si aggiudica la prima serata con 2.002.000 spettatori pari al 15.8%. Vediamo i dati Auditel anche dell'access prime time.

I dati dell'access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

La sfida tra programmi tv inizia già dall'access prime time, dove continuano a sfidarsi Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi su Rai1 con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Tra i due game show, infatti, la sfida si gioca sulle percentuali di share e un distacco di alcune migliaia di telespettatori. Quindi Rai1 guadagna 4.981.000 spettatori con il 23.9% di share, mentre Canale 5 lo supera davvero di poco con 5.029.000 spettatori pari al 24.2% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai 3 è stata trasmessa una nuova puntata di Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli registra 1.300.000 spettatori e l'8.4% di share, su Rete 4 un nuovo appuntamento con RealPolitik di Tommaso Labate che è stato seguito da 402.000 spettatori e il 3.2% di share. Su Italia1, dopo un cambio di programmazione, va in onda Le Iene Show con Veronica Gentili che segna 1.006.000 spettatori con l’8.3%. Su La7 il film La giusta distanza è la scelta di 642.000 spettatori e il 3.7%, su Tv8 Champions League – Liverpool-Galatasaray ottiene 818.000 spettatori con il 4.3% di share, mentre sul Nove lo spettacolo Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto è stato visto da 183.000 spettatori con l’1.1% di share.