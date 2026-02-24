Ascolti tv 23 febbraio: chi ha vinto tra Rosso volante e Zelig, i dati di PrimaFestival, De Martino e Scotti
Gli ascolti TV di ieri, lunedì 23 febbraio. Rai1 ha trasmesso il film Rosso volante. Su Canale5, Zelig 30 – Svisti e mai visti. Rai3 ha lasciato spazio a Lo stato delle cose. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Subito dopo il Tg1, in onda PrimaFestival che è stato seguito da 4.640.000 spettatori con il 22% di share. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri lunedì 23 febbraio.
La sfida degli ascolti TV tra Rosso volante, Zelig e Lo stato delle cose. Rai1 ha trasmesso Rosso volante. Il film con Giorgio Pasotti che racconta la storia di Eugenio Monti è stato seguito da 2.393.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Rai3 una nuova puntata del programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose, che ha interessato 1.267.000 spettatori con l'8.8% di share. Canale5 ha lasciato spazio a Zelig 30 – Svisti e mai visti. Il programma con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha registrato 1,96 milioni di spettatori e il 17.5% di share.
Affari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha lasciato spazio al gioco dei pacchi. Ha giocato Veronica dalla Basilicata. De Martino ha intrattenuto 4.853.000 spettatori con il 23.1% di share. Su Canale5 l'appuntamento con La ruota della fortuna. La trasmissione condotta da Gerry Scotti e Samira Lui è stata seguita da 5.207.000 spettatori pari al 24.9% di share. Dunque ha vinto la sfida contro Rai1.
Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rete4 ha trasmesso Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro è stato seguito da 691.000 spettatori con il 5.7% di share. Italia1 ha lasciato spazio al film Run all night – Una notte per sopravvivere, che ha interessato 969.000 spettatori con il 5.7% di share. Rai2 ha proposto Dirty Dancing – Balli proibiti. Il film ha interessato 1.184.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su La7, La torre di Babele ha registrato 985.000 spettatori con il 5.3% di share.