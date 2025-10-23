Ascolti TV 22 ottobre: chi ha vinto tra This is me di Toffanin e Montalbano, La ruota della fortuna sfida Affari tuoi

Chi ha vinto tra This is me, programma con Silvia Toffanin trasmesso da Canale5 e la replica de Il Commissario Montalbano in onda su Rai1. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 22 ottobre.

La sfida degli ascolti TV tra This is me e Il Commissario Montalbano. Mercoledì 22 ottobre, in prima serata, su Rai1 è andata in onda una puntata in replica della serie tv con Luca Zingaretti Il Commissario Montalbano. Su Canale5, spazio a una nuova puntata di This is me, che ha reso omaggio alla luminosa carriera di Lorella Cuccarini. In studio tantissimi ospiti tra cui Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Amadeus e Marco Columbro.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso la serie 911. Rai3 ha lasciato spazio alla trasmissione Chi l'ha visto?. Tra i casi trattati anche quello di Garlasco. Italia1 ha proposto il film The legend of Tarzan. Rete4 ha offerto l'approfondimento della trasmissione Realpolitik condotta da Tommaso Labate. Sul Nove, il talk show di Massimo Giannini Circo Massimo. Su Tv8 spazio al calcio con la partita Chelsea – Ajax.