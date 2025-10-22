Giorgia ad Affari Tuoi firma il record di cambi accettati, si salva sul finale: “Devo aiutare mia madre”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi stasera, mercoledì 22 ottobre, Giorgia della Regione Lombardia. 33 anni, è una guest relation manager, ovvero responsabile della gestione degli ospiti in un hotel di lusso e ha giocato accompagnata dal fratello Edoardo. Dopo una partita semi-sfortunata e dopo aver cambiato il suo pacco per quattro volte, è riuscita a tornare a casa con 20mila euro.

La partita di Giorgia ad Affari Tuoi

La partita di Giorgia non è partita col botto. I primi sei tiri hanno eliminato dal tabellone 100 euro, 50mila, 20 euro, 100 mila, 75mila e Gennarino: il dottore, come prima mossa, ha scelto il cambio. La pacchista ha deciso di accettare e prendersi il pacco numero 15: il suo numero 20 conteneva solo 5 euro. Il tiro successivo ha eliminato dal tabellone 30mila euro, poi ancora 500 euro: il dottore, allora, ha offerto a Giorgia 21mila euro. "Bella cifra, sono una che si butta nella vita, in generale. Sono qui per divertirmi, per giocare, quindi trito" ha dichiarato, però, la pacchista.

Aperti i pacchi da 50 euro, 15mila euro e 10mila euro, il dottore è tornato con la proposta di cambio: di nuovo accettato. Giorgia ha scambiato il suo 15 con il numero 6, ma ha preferito non aprire subito il suo ex pacco. Aperto il pacco nero dal valore di 100mila euro, il dottore le ha offerto 30mila euro: "Bella cifra, potrei tirare un sospiro di sollievo e aiutare chi vorrei perché è la mia priorità. Vorrei aiutare mia mamma. I miei genitori sono divorziati e mamma è l'esempio di donna che ho avuto e che vorrei essere. Grazie a lei ho iniziato a fare il lavoro che faccio, lo devo a lei se ho viaggiato tanto. Spero di renderla orgogliosa per tutto quello che ha fatto per me e Edo. Prima viene lei, poi io. Mi butto, soldi e paura mai avuti. Voglio giocare" ha commentato Giorgia prima di tritare l'assegno. Eliminato dal tabellone il pacco da 200mila euro, il dottore ha proposto un nuovo cambio, accettato: la pacchista ha deciso di riprendere il suo ex pacco, il numero 15. Subito dopo ha aperto il pacco da 300mila euro.

Il finale di Giorgia che torna a casa con 20mila euro

Rimasta con 20mila euro e poi tutte cifre blu, il dottore ha offerto 3mila euro, rifiutati. Giorgia ha eliminato dal tabellone 1 euro, 200 euro e 10 euro ed è rimasta, così, in finale con 0 euro e 20mila euro. All'ennesima proposta di cambio, ha deciso di riprendere il 6 prima di svelarne il contenuto: Giorgia è tornata a casa con 20mila euro.