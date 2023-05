Ascolti tv 20 maggio: chi ha vinto tra I Migliori Anni dell’Estate e Come un gatto in tangenziale Sabato 20 maggio I Migliori Anni dell’Estate è stato il programma più visto con quasi 4 milioni di spettatori. Canale5 ha invece trasmesso il film Come un gatto in tangenziale, doppiato da Rai1.

A cura di Stefania Rocco

La prima serata di sabato 20 maggio, analizzata dal punto di vista degli ascolti tv, ha visto Rai1 trionfare su Canale5 con un risultato doppio, in termini di share, ottenuto dall’ammiraglia Rai rispetto a quello Mediaset. Terminato l’appuntamento con Amici di Maria De Filippi, conclusosi con la vittoria di Mattia Zenzola, Canale5 ha trasmesso un film (Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese) nel prime time del sabato per sfidare la controprogrammazione Rai la cui prima rete ha trasmesso I Migliori Anni dell'Estate, spin off del celebre I Migliori Anni.

Il confronto tra Canale5 e Rai1

In termini di dati, sabato 20 maggio in prima serata Rai1 con I Migliori Anni dell’Estate condotto da Carlo Conti ha ottenuto 3.894.000 spettatori pari al 24.4% di share. Canale5 ha invece trasmesso il film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, Come un gatto in tangenziale, ottenendo 2.023.000 spettatori con uno share del 12%.

Gli ascolti tv di sabato 20 maggio 2023

Dopo la vittoria riportata da Rai1 su Canale5, vediamo adesso cos’è accaduto sulle altre reti. Su Rai2 Speciale Tg2 Post è stato seguito da 749.000 spettatori con il 4% di share. Su Italia1 il film Shrek è stato seguito da 1.189.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Callas segreta – Speciale La gioia della musica ha fatto registrare 899.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rete4 Controcorrente Speciale ha interessato 687.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha intrattenuto 456.000 spettatori con il 3% di share. Su Tv8 Radio Italia Live – Il Concerto è stato seguito da 541.000 spettatori con il 3.2%. Sul Nove LBA Playoff ha totalizzato 116.000 spettatori pari allo 0.7% di share. Su Rai4 Black Butterfly ha interessato 498.000 spettatori con il 2.7% di share. Su Iris Prisoners è stato seguito da 635.000 spettatori con il 4% di share.