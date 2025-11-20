Ascolti tv 19 novembre: chi ha vinto tra Insieme e Il commissario Montalbano, la sfida tra Scotti e De Martino

Chi ha vinto la sfida degli ascolti di mercoledì 19 novembre. Su Canale 5 in onda la prima serata di Insieme, lo show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. In access prime time La ruota della fortuna di Scotti contro Affari tuoi di De Martino. Tutti i dati Auditel.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 19 novembre. In prima serata su Rai1 una nuova puntata de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti. Su Canale 5 spazio alla prima delle tre serate di Insieme, lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gerry Scotti. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 19 novembre.

In prima serata, la sfida degli ascolti tv ha visto protagonisti ancora una volta Rai1 e Canale5. Sulla Rai è andata in onda una nuova puntata de Il commissario Montalbano. La serie tv con Luca Zingaretti ha interessato 3.037.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 è andata invece in onda la prima delle tre serate di Insieme, lo show musicale condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, dopo il rinvio di settimana scorsa a causa delle ATP Finals del tennis. L'appuntamento ha registrato 2.817.000 spettatori con uno share del 20.3%.

In access prime time, Rai1 ha proposto una nuova partita di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. La concorrente che ha tentato la fortuna è stata Laura. Il programma ha registrato 4.580.000 spettatori (22.1%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5, La Ruota della Fortuna raccoglie 5.639.000 spettatori pari al 27.3% dalle 20:45 alle 21:52.

Vediamo ora i dati delle altre reti generaliste. Rai2 ha lasciato spazio al film L'uomo dei ghiacci, che ha raccolto 719.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 una nuova puntata di Chi l'ha visto. Il programma con Federica Sciarelli è stato seguito da 1.491.000 spettatori (9.5%). Rete4 ha proposto l'approfondimento di Realpolitik, che ha interessato 1.491.000 spettatori (9.5% di share). Italia1 ha trasmesso Terminator – Destino oscuro, il film ha raccolto 658.000 spettatori con il 4%. Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.040.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 388.000 spettatori (pari al 2.7%).