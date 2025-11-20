Ascolti tv 19 novembre: chi ha vinto tra Insieme e Il commissario Montalbano, la sfida tra Scotti e De Martino
Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 19 novembre. In prima serata su Rai1 una nuova puntata de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti. Su Canale 5 spazio alla prima delle tre serate di Insieme, lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gerry Scotti. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 19 novembre.
In prima serata, la sfida degli ascolti tv ha visto protagonisti ancora una volta Rai1 e Canale5. Sulla Rai è andata in onda una nuova puntata de Il commissario Montalbano. La serie tv con Luca Zingaretti ha interessato 3.037.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 è andata invece in onda la prima delle tre serate di Insieme, lo show musicale condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio, dopo il rinvio di settimana scorsa a causa delle ATP Finals del tennis. L'appuntamento ha registrato 2.817.000 spettatori con uno share del 20.3%.
In access prime time, Rai1 ha proposto una nuova partita di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. La concorrente che ha tentato la fortuna è stata Laura. Il programma ha registrato 4.580.000 spettatori (22.1%) dalle 20:48 alle 21:41. Su Canale5, La Ruota della Fortuna raccoglie 5.639.000 spettatori pari al 27.3% dalle 20:45 alle 21:52.
Vediamo ora i dati delle altre reti generaliste. Rai2 ha lasciato spazio al film L'uomo dei ghiacci, che ha raccolto 719.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 una nuova puntata di Chi l'ha visto. Il programma con Federica Sciarelli è stato seguito da 1.491.000 spettatori (9.5%). Rete4 ha proposto l'approfondimento di Realpolitik, che ha interessato 1.491.000 spettatori (9.5% di share). Italia1 ha trasmesso Terminator – Destino oscuro, il film ha raccolto 658.000 spettatori con il 4%. Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.040.000 spettatori e il 6%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 388.000 spettatori (pari al 2.7%).