Laura e il marito ad Affari Tuoi: “Vogliamo garantire un futuro a nostra figlia”, e rischiano fino alla fine

Partita con lieto fine per Laura e il marito Fiore ad Affari Tuoi. I due mareschialli, che hanno giocato per portare a casa una “cifra per garantire un futuro a nostra figlia, per lasciarle un’eredità diversa”, hanno rischiato fino alla fine e bene hanno fatto.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, mercoledì 19 novembre, Laura della Regione Piemonte. Maresciallo con "desideri da realizzare", ha raccontato di sé: "La mia passione è nata per caso. Dopo essermi laureata in ristorazione, mio fratello maggiore mi ha introdotto in questo mondo. Ho vinto il concorso e sono partita". In studio con lei il marito Fiore, anche lui maresciallo: dopo una lunga partita durante la quale hanno tritato numerose offerte, sono tornati insieme, a casa, con 50mila euro.

La partita di Laura ad Affari Tuoi

La prima ondata di tiri è andata alla grande per Laura che ha eliminato dal tabellone 20mila euro, il pacco nero dal valore di 50 euro, poi 5 euro, 0 euro, 10mila e 10 euro. Il dottore, come prima mossa, ha scelto un'offerta da 38mila euro: rifiutata. Subito dopo ha aperto il pacco da 50 euro e quello da 100 euro : il dottore ha proposto il cambio e Laura, senza ragionarci su, ha rifiutato.

Eliminate dal tabellone 500 euro, 200mila euro e 300mila euro, il dottore ha offerto il cambio, rifiutato. Subito dopo ha aperto il pacco da 20 euro e quello con Gennarino, il dottore allora ha offerto un assegno da 25mila euro. "Sono bei soldini, ci permetterebbero di realizzare qualcosa. Io ho in mente qualcosa, noi viviamo per Vittoria, ci terrei a portare a casa qualcosa per lei per garantirle un futuro, un passo nel mondo. Un percorso di studi, per farle affrontare la vita con serenità. Lasciarle un'eredità diversa. Siamo fortunati perché abbiamo avuto lei, il nostro angelo, da quando l'abbiamo avuta abbiamo deciso di dedicare a lei il nostro tempo libero. Per un tiro, proverei", ha commentato Laura prima di tritare l'assegno. Subito dopo ha aperto il pacco da 75mila euro, e il dottore ha proposto il cambio, accettato. Laura ha lasciato il 16 per il 3: il suo ex pacco conteneva 1 euro.

Il finale di Laura che torna a casa con 50mila euro

Il dottore ha offerto di nuovo 25mila euro, per un tiro. "Il rischio fa parte del nostro mestiere, rifiutiamo" ha dichiarato Laura prima di tritare l'assegno e aprire il pacco da 100mila euro. Davanti all'assegno da 13mila euro, Laura e il marito hanno deciso di continuare a giocare. "I miei colleghi l'altro giorno mi hanno preparato un pacco con il numero 5. Vorrei sperare che mi abbiano voluta aiutare e sia un segno" ha commentato, prima di aprire il pacco numero 5 contenente 200 euro. Così Laura è rimasta in finale con 15mila e 50mila euro. Il dottore ha scelto 32.500 euro come cifra per l'ultimo assegno: "Vorrei ringraziare mio marito per aver creduto in noi, per esserci quando ho bisogno. Ho sempre potuto contare su di lui" – ha dichiarato Laura – "Il 3 è la nascita di Vittoria e di mia mamma. C'è differenza tra 15mila e 50mila, e il dottore mi sta offrendo un bellissimo paracadute. Sono combattuta, ma rifiuto". Bene ha fatto perché insieme al marito, è riuscita a vincere 50mila euro.