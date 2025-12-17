Ascolti TV 16 dicembre: chi ha vinto tra Sandokan e La notte nel cuore, la sfida tra Affari tuoi e La ruota

Chi ha vinto tra il finale di Sandokan trasmesso da Rai1 e la soap La notte nel cuore in onda su Canale5. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti contro Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri martedì 16 dicembre.

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 dicembre. Rai1 ha trasmesso l'ultima puntata di Sandokan. Su Canale5, la soap La notte nel cuore. Su Rai3, il programma Amore Criminale. Su Italia1 spazio a Le Iene. In access prime time la consueta sfida tra Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, martedì 16 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Sandokan e La notte nel cuore. Ieri sera, in prima serata su Rai1, l'ultima puntata di Sandokan. La serie con Can Yaman, Alessandro Preziosi e Ed Westwick ha salutato gli spettatori. Sandokan 2 si farà. La produttrice creativa Elena Bucaccio ha svelato a Fanpage.it la trama, il cast e quando andrà in onda. Su Canale5 spazio alla soap turca La notte nel cuore. Qui le anticipazioni della prossima puntata in onda il 23 dicembre.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Sonia dalla Basilicata. Fanpage.it ha spiegato perché Stefano De Martino non annuncia più i biglietti vincenti della Lotteria Italia e quando riprenderà a farlo. Su Canale5, La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Su Rai2 spazio alla serie N.C.I.S. Sydney. Rai3 ha proposto Amore Criminale. Su Italia1, Le iene show. Rete4 ha trasmesso È sempre cartabianca. Su TV8, il film Un Natale all'altezza. La7 ha trasmesso DiMartedì. Sul Nove, Only Fun Comico Show.