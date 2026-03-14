Ascolti Tv 13 marzo 2026, The Voice Generation stravince con il 22.8%: La Ruota batte Affari Tuoi

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La prima serata di venerdì 13 marzo 2026 ha offerto ai spettatori programmi e film di intrattenimento e trasmissioni dedicati all'informazione e all'approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata del talent show The Voice Generation che ha sfidato, in termini di ascolti Tv, la soap opera turca Io sono Farah, in onda su Canale 5. A vincere è lo show condotto da Antonella Clerini con 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share. In access prime time è andata in scena l'ormai tradizionale sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna: De Martino ha registrato il 23.4% contro il 24.2% di Scotti.

The Voice Generation vince contro Io sono Farah

La sfida nella fascia del prime time ieri, venerdì 13 marzo 2026, la vince The Voice Generation su Rai 1 con 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share. Supera Io Sono Farah su Canale5, che ha tenuto incollati al video 1.786.000 spettatori con uno share del 16.5%.

La Ruota Della Fortuna supera Affari Tuoi con il 24.2%

La fascia dell'access prime time vede sempre Gerry Scotti e Stefano De Martino protagonisti con i loro game show tanto chiacchierati e seguiti. Il nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna ieri sera ha conquistato 4.834.000 spettatori pari al 24.2% di share. La partita di Maria contro il dottore di Affari Tuoi ha tenuto incollati al video 4.700.000 spettatori pari al 23.4% di share.

Le percentuali delle altre reti generaliste

Vediamo ora i dati Auditel delle altre reti generaliste. Delitti in Paradiso in onda su Rai2 ha registrato 650.000 spettatori pari al 3.5% di share. Rai 3 con La pelle del mondo ha intrattenuto 464.000 spettatori (2.7%). Aquaman su Italia 1 ha totalizzato x spettatori pari a uno share del %, mentre Quarto Grado, in onda su Rete4, ha tenuto incollati al video 1.101.000 spettatori (8.8% di share). MasterChef Italia 14 su TV8 è stato seguito da 338.000 spettatori (2.4% di share). Sul NOVE Fratelli di Crozza ha totalizzato 1.042.000 spettatori con il 5.9% di share. Propaganda Live su La7 ha segnato 941.000 spettatori e il 7.1% di share.