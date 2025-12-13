Ascolti TV 12 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Io sono Farah, Affari tuoi sfida La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra Rai1 con la semifinale di The Voice Senior e Canale5 con la soap Io sono Farah. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 12 dicembre.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti di venerdì 12 dicembre. I palinsesti di ieri hanno offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio alla semifinale di The Voice Senior. Su Canale5 in onda la soap Io sono Farah. In access prime time Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, venerdì 12 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra The voice senior e Io sono Farah. Nella prima serata di venerdì 12 dicembre, Rai1 ha trasmesso la semifinale di The Voice Senior con Antonella Clerici e la giuria composta da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Su Canale5 spazio alla soap Io sono Farah con Demet Özdemir, Engin Akyürek e Feyyaz Duman.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Ha giocato Giulia dalla Sardegna. Su Canale5 spazio al consueto appuntamento con La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film Operation Napoleon. Su Rai3 in onda Farwest, programma condotto da Salvo Sottile. Italia1 ha proposto Le iene presentano: la cura. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarto Grado, programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Su Tv8, il film Quantum of Solace. Su La7, Propaganda Live. Sul Nove, Fratelli di Crozza.