Arriva Famiglia all’incontrario, la sitcom con gli Arteteca nel pomeriggio di Rai2 Arriva dal pomeriggio di sabato 11 giugno la sitcom pomeridiana di Rai2 “Famiglia all’incontrario” con Enzo Iupparello e Monica Lima, ovvero il duo comico degli Arteteca di Made in Sud.

A cura di Ilaria Costabile

Novità nel daytime del palinsesto di Rai2, a partire da sabato 11 giugno alle 16:25 ci sarà spazio per una nuova sitcom dal titolo "Famiglia all'incontrario" con protagonisti Enzo Iupparello e Monica Lima, meglio conosciuti come Arteteca, il duo comico diventato famoso per i suoi sketch a Made in Sud. Adesso spetta a questa esuberante famiglia fare compagnia al pubblico attraverso gag, sketch e dinamiche divertenti.

Di cosa parla "Famiglia all'incontrario"

"Famiglia all’incontrario” racconta la storia di Enzo, Monica e la loro piccola Sara. I due sono sposati da poco e si godono i primi anni della vita da genitori, ma all'improvviso devono fronteggiare la perdita del lavoro di entrambi e fare i conti con una situazione economica del tutto cambiata. Nella casa in cui vivono, inoltre, non sono soli, ma ci sono altri componenti della famiglia, ed è proprio grazie al loro supporto che servendosi dell'esperienza di Monica come estetista, rivelano un centro estetico. I suddetti parenti sono Ciro (Ciro Ceruti) fratello di Monica, un personaggio a dir poco particolare, ipocondriaco e pauroso, ed è il padre di Milly (Giulia Sara Salemi) attiva Lgbtq e pansessuale. In casa "Arteteca" entreranno anche Lavinia (Felicia Del Prete) ex moglie di Ciro, originaria di Varese, Marco (Marco Maddaloni) l'aitante fratello di Enzo e infine Elena (Rosaria Russo), la vera padrona di casa nonché donna di altri tempi. Ovviamente questa convivenza farà scoppiare situazioni di ogni genere e questa famigli allargata proverà a destreggiarsi tra incomprensioni

Quando andrà in onda la sitcom

Sono previsti tre appuntamenti con questa nuova proposta di Rai2, ovvero sabato 11 alle 16:25 dopo la messa in onda di "Made in sabato – Il meglio di Made in Sud", il secondo è previsto per sabato 18 giugno alle 15:15 e, infine, la terza puntata ci sarà sabato 25 giugno alle 15:15. La serie sarà poi disponibile anche su RaiPlay.