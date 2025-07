Armando Incarnato e l’insinuazione su Cristina Tenuta di UeD: “Fingevi ti piacessero gli uomini, ma avevi una fidanzata”

Sebbene da qualche tempo lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, Armando Incarnato continua a lanciare feroci attacchi contro i protagonisti – ed ex protagonisti – del dating show condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale5. Questa volta nel mirino è finita Cristina Tenuta, ex dama del trono over, vittima di un’insinuazione postata dall’ex cavaliere su Instagram e che la colpisce su un terreno particolarmente delicato: quello della sfera sessuale.

Armando Incarnato a Cristina Tenuta: “Fingevi di relazionarti con uomini”

Dopo essersi fotografato a bordo della sua auto, il parrucchiere campano ha pubblicato una story rivolta esplicitamente a Cristina, pur senza mai fare il suo nome. “C’è da mettersi le mani nei capelli. Ma ancora?”, ha scritto, per poi affondare con quella che ha ritenuto la sua accusa più forte, espressa con il tono passivo-aggressivo che spesso ha mostrato anche in televisione e che gli è già valso centinaia di critiche, “Ma vogliamo un po’ dire a tutti che mentre fingevi di relazionarti agli uomini, avevi la fidanzata fuori?”. Poi ha rincarato la dose, sottolineando nuovamente il presunto orientamento della donna: “Sì, tesoro, la fidanzata! Fammi stare tranquillo”. Una ferocia, quella di Armando, che ha già caratterizzato molti degli spazi che il format pomeridiano di Canale5 gli ha concesso negli anni.

Cristina Tenuta non replica all’attacco

Cristina, forse anche per via della gravità e dell’intimità dell’accusa, ha scelto di non rispondere. In passato, quando entrambi facevano parte del parterre del programma, tra i due non erano mancati scontri anche accesi, ma questa volta l’ex dama ha preferito il silenzio. Ha deciso di non replicare pubblicamente a chi ha ritenuto opportuno esporre – vero o presunto che sia – un dettaglio tanto personale, che non riguarda in alcun modo chi ha scelto di divulgarlo.