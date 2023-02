Aragozzini: “I napoletani avevano corni e ferri di cavallo contro Mia Martini”, Mara Venier lo ferma Il racconto di Aragozzini indigna Mara Venier: “Molti artisti avevano paura di prendere l’aereo con Mia Martini, i napoletani nascondevano i corni e i ferri di cavallo nelle giacche”.

Il Festival di Sanremo è praticamente già cominciato. A Domenica In, ampio panel di esperti per parlare delle annate storiche del Festival. Si parla di Mia Martini e della diceria che le ha compromesso la carriera, ovvero che l'artista portasse sfortuna. Maurizio Vandelli conferma: "Pianse quando l'abbracciai perché mi disse che da tempo non l'abbracciava più nessuno". Poi Andrea Aragozzini racconta un aneddoto che però fa infuriare Mara Venier: "Gli artisti napoletani erano vergognosi". E la conduttrice: "Non ti permettere di parlare così degli artisti napoletani".

Il racconto

Il racconto di Andrea Aragozzini è in riferimento a un tour mondiale che lui aveva organizzato con tutti gli artisti del Festival. Ma al giorno della partenza, in molti non si presentano perché non amavano prendere l'aereo con Mia Martini.

Quell'anno io organizzai Sanremo in the world. Portai gli artisti del Festival a un tour mondiale e tutti si dovevano presentare all'aeroporto, ma quando siamo partiti mancavano metà artisti perché tutti non volevano prendere l'aereo insieme a Mia Martini. Vi sto parlando di fatti successi. Conclusione: a New York, arrivarono quasi tutti perché diffidati dalle case di produzioni. Ma lo squallore era di certi artisti napoletani che giravano con corni e ferri di cavallo nelle giacche, una vergogna.

A questo punto, Mara Venier si infervora e chiede ad Aragozzini di non parlare più dei napoletani in questi termini: "Non dire cose del genere perché io amo gli artisti napoletani, amo Napoli e non è possibile che ci siano artisti e persone che fanno cose del genere". Andrea Aragozzini prosegue nel suo impeto: "A quattr'occhi posso farti nome e cognome". Mara Venier chiosa: "Non lo voglio neanche sapere". Lascia poi cantare Francesca Alotta un omaggio proprio a Mia Martini.