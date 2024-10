video suggerito

Antonio scaricato dalla tentatrice Saretta a Temptation Island, la fidanzata Titty lancia di nuovo l’anello nel falò Arriva il fatidico falò di confronto tra Titty e Antonio nell’edizione autunnale di Temptation Island. Offesa dal comportamento del fidanzato, la napoletana non ha dubbi e getta di nuovo l’anello nel fuoco. Intanto lui è stato scaricato dalla tentatrice Sara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

773 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'edizione autunnale di Temptation Island ha regalo ai telespettatori dei momenti che difficilmente dimenticheranno, come il falò consumatosi tra Titty e Antonio nella puntata di martedì 15 ottobre. Ormai inorridita dal comportamento del suo fidanzato, la napoletana decide di liberarsi una volta per tutte di lui e, di nuovo, lancia l'anello che doveva suggellare il loro amore nel fuoco. La fiamma verde è tornata sugli schermi di Canale 5 e, intanto, Antonio riceve un inaspettato rifiuto dalla tentatrice Sara.

Titty lascia Antonio lanciando di nuovo l'anello nel fuoco

Dopo il corteggiamento in diretta nazionale di Antonio alla single Saretta, non c'era alcuna possibilità che Titty potesse pensare a rimettere insieme i cocci di una storia ormai completamente distrutta. Se già prima di incontrarlo al fatidico falò aveva le idee chiare, trascorse le due settimane nelle quali ha incassato svariati colpi, vedendo come si sarebbe evoluta la conoscenza del suo fidanzato con la tentatrice, non ha più dubbi sul destino della sua relazione. Un falò, quello conclusivo, che rimarrà negli annali della storia di Temptation Island, anche perché Titty decide di mostrare ad Antonio tutto il suo sdegno. Già lo aveva fatto in presenza delle sue compagne d'avventura, ma faccia a faccia col nemico non ha avuto pietà. Alla domanda, canonica, di Filippo Bisciglia: "Vuoi andare via da sola o con Antonio?". La ragazza risponde con un gesto che vale più di mille parole: si alza dirigendosi verso il conduttore al quale chiede di consegnarle l'anello che lei stessa aveva lanciato in uno degli ultimi falò con le fidanzate e sulla frase: "Questa volta è definitiva", lancia nuovamente l'oggetto nel fuoco.

La fiamma verde è tornata in tutta la sua potenza. Una scena epica per i fan di Temptation Island che hanno seguito passo dopo passo le evoluzioni di questa coppia. Durante il falò, poi, Filippo ha chiesto candidamente ad Antonio se davvero avesse avuto l'intenzione di sposare Titty e se la sua scelta fosse stata dettata da amore o da altro. "Veramente l'avresti fatto per non farla dispiacere?" chiede, ricevendo una risposta affermativa. "Ma non è normale" chiosa il conduttore. Non resta che vedere se a distanza di un mese i due siano tornati insieme o meno.

Antonio scaricato da Saretta che preferisce andar via

Intanto, Antonio aveva creduto di poter andar via con Saretta e di poterla conoscere fuori, proponendole anche di trascorrere del tempo insieme in un villaggio: "Ho pensato di passare una giornata con te da soli. Non volevo essere troppo invadente e ho deciso che la scelta è tua, mi sono fatto dare due brochure, due villaggi simili, ma con escursioni diverse. Adesso la scelta è tua. Dietro ad ogni brochure c’è il programma che possiamo fare". La tentatrice, però, non ha alcuna intenzione di assecondare le sue voglie e infatti preferisce andar via dal programma piuttosto che trascorrere del tempo con lui:

A me fa piacere che me l’hai proposto. Perché questo significa che tu hai piacere a stare con me. Però voglio essere onesta. Io non credo che questo sia necessario. Nel senso, penso di averti aiutato al massimo in questo percorso. Credo che non possa fare nulla in più per aiutarti a capire cosa vuoi. Credo che venendo con te in questo posto io possa illuderti e io non voglio farlo. Sì, illuderti, hai capito. Vorrei che indipendentemente da me tu abbia trovato le risposte che cercavi qui dentro. Che significa? Che non serve fare tutto questo e andare oltre. Ti ho dato il massimo dell’aiuto.

Sara non è intenzionata a trascorrere un minuto in più in compagnia di Antonio e gli comunica che ha deciso di lasciare il villaggio, chiudendo poco prima del previsto la sua esperienza a Temptation Island:

Anzi penso che non ha nemmeno senso che io adesso rimanga qui nel villaggio. Non voglio illuderti, te l’ho detto. Anche passare una giornata con te è una cosa più intima. Non voglio farti pensare che ci possa essere dell’altro. Io per te ci sono in queste modalità, come amica. L’hai capito? Non vorrei che tu ci rimanessi male e la vedessi come una cosa negativa. Mi dispiace se non te l’aspettavi. Adesso è giusto che me ne vada