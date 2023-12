Antonio Caprarica a Ballando con le stelle: “Sono tre settimane che ballo con molti analgesici” Antonio Caprarica rispondendo ad un commento di Selvaggia Lucarelli che lo ha visto spento in queste settimane, ammette di aver avuto qualche problema.

A cura di Ilaria Costabile

A Ballando con le stelle non mancano i momenti dedicati alle conversazioni con i concorrenti, anche dopo le rispettive esibizioni. Il primo ad aprire le danze della serata di sabato 2 dicembre è stato Antonio Caprarica. Il giornalista si è esibito in un cha cha, ma sono emersi dei dettagli personali dopo la sua performance durante la consueta chiacchierata con i giudici, prima della consueta alzata di palette con i voti.

La rivelazione di Antonio Caprarica

Il primo a commentare il ballo è Ivan Zazzaroni, il giudice contesta il fatto che Caprarica sia stato coperto dall'esuberanza della sua insegnante, di diverso avviso è invece Fabio Canino che dice: "Non sono d'accordo, anzi, credo che abbia ballato molto bene e voglio dire che, senza nascondercelo, Antonio è uno dei concorrenti più vecchi e immagino abbia anche i suoi acciacchi e finora non ha mai detto nulla, ha sempre eseguito ogni ballo senza lamentarsi". Una considerazione che, però, apre ad una rivelazione del giornalista che arriva dopo il commento di Selvaggia Lucarelli alla sua performance:

Sono d'accordo con Ivan, però, a prescindere da questo ci tenevo a dire una cosa. Sei uno dei miei concorrenti preferiti, ma ho notato una cosa che mi dispiace un po’. Ti vedo spento, hai perso un po’ di autoironia, è da qualche settimana che ci credi un po’ meno, è vero?

L'ex corrispondente della Rai ha ammesso, quindi, di avere qualche difficoltà di cui però non ha voluto parlare in precedenza: "Ho qualche problema. Nelle ultime settimane ho ballato con molti analgesici, sono in gara finché ce la faccio, l'ho sempre detto". La giurata, quindi, prova a chiedere di cosa si tratti, ma il giornalista non ha voluto approfondire la questione e in maniera piuttosto sintetica ha dichiarato: "Non me lo fate dire, vi prego, anche perché non vorrei entrare tra quelli che si lamentano".