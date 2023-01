Antonino Spinalbese trova dei topi nella Casa del GF Vip, Andrea Maestrelli: “Grossi come pantegane” Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli sarebbero riusciti a stanare dei topi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Terrorizzato, l’ex fidanzato di Nicole Murgia ha pregato il coinquilino di non stuzzicarli: “Sono grossi come pantegane”.

A cura di Stefania Rocco

Topi nella Casa del Grande Fratello Vip a Cinecittà. A rivelarlo sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli che hanno tentato invano di stanarli – soprattutto il primo – prima di parlarne apertamente di fronte alle telecamere che li stavano inquadrando. I due si trovavano in cucina nella serata di ieri quando hanno cominciato a sentire dei rumori sospetti provenire dal leggero controsoffitto che fa da tetto alla Casa del GF. “Eccoli, li senti?”, ha chiesto Antonino ad Andrea che, allontanandosi terrorizzato, lo ha pregato di evitare di spaventarli, cosa che li avrebbe indotti a scappare e, magari, imbattersi in un punto di accesso nella Casa.

Andrea Maestrelli terrorizzato: “Non li stuzzicare, ho paura”

Nel video finito in rete si vedere chiaramente lo spavento di Maestrelli che prega Antonino di non infastidire gli animali: “Stai fermo! Forse non hai capito. Anto fermati, ti prego. Ho proprio paura. Dobbiamo scappare di notte”. Antonino, divertito, si è rivolto alle telecamere per segnalare la presenza degli intrusi: “Ci sono i topi”. “È uno soltanto? Sono proprio quelli grandi come pantegane. Non è che sfondano qualcosa e entrano?”, si è lamentato ancora Andrea, spaventato

Antonino Spinalbese: “Ce li ritroviamo in camera da letto”

Pochi istanti dopo, Antonino e Andrea hanno riferito a Milena Miconi l’accaduto. “Abbiamo visto qualcosa e poi abbiamo sentito i loro passi. Sentivo i passetti, non erano altre cose fidatevi”, ha detto Andrea convinto ormai di trovarsi di fronte a un tentativo da parte dei topi di entrare nella Casa. Molto simile il giudizio dato da Antonino: “Qui il tetto è alto e hanno lo spazio per fare quello che vogliono e creare tane. Guarda è già tanto che non ce li ritroviamo in camera da letto. Oppure escono mentre cuciniamo. Ma qui è tutto assurdo, l’altro giorno c’era pure l’altra stanza allagata”. Non sarebbe la prima volta che dei topi riescono a introdursi nella Casa. Qualche anno fa era stato un servizio trasmesso da Striscia la notizia a confermare la presenza degli animali nella Casa. Ma anche più recentemente, nell’edizione dello scorso anno ad esempio, i concorrenti avevano raccontato di avere visto dei topi invadere i loro spazi.