Antonino Spinalbese parla della figlia al GFVip: “Se ha preso dalla madre sono rovinato” Antonino Spinalbese parla di sua figlia Luna Marì, confidando ai suoi coinquilini di temere il momento in cui crescerà e di soffrire terribilmente la sua mancanza.

Antonino Spinalbese è ormai completamente divorato dalle dinamiche che lo vedono protagonista all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, conteso tra le donne, il gieffino ha sempre una donna fissa nella sua mente: la piccola Luna Marì. Parlando con Wilma Goich e Davide Donadei ha quindi raccontato quanto le manca vederla e di aver paura anche del futuro, quando la bambina crescerà.

Spinalbese parla della figlia Luna Marì

Le confidenze di un papà amorevole che non vede la sua piccola da un po', così Antonino Spinalbese si lascia andare parlando del suo rapporto con Luna Marì, con cui sebbene abbia concluso la sua storia d'amore con Belèn, riesce a trascorrere molto tempo insieme, di fatti l'averla lontana adesso è un qualcosa che gli provoca non poca sofferenza. Ai suoi compagni d'avventura confida di temere il momento in cui crescerà, anche perché ritiene sia una bambina di una grande bellezza:

Non vedo l’ora di rivederla, mi manca terribilmente. Ormai ha un anno e sei mesi. La figlia femmina, assumerò delle guardie del corpo in futuro. Se prende dalla madre… e poi è bionda con gli occhi azzurri, sarò rovinato tutta la vita. Non lo dico perché è nostra figlia, ma è bellissima. Gli occhi azzurri li ha presi da una mia nonna. Poi anche la mia ex compagna mi ha detto che ha dei parenti alla lontana con lo stesso colore. Si tratta di un azzurro chiarissimo. Vederla così bionda con gli occhi azzurri è stato una cosa meravigliosa. Appena è nata l’hanno subito intubata. La sera della nascita c’erano gli europei. Io ero nella clinica e avevo il computer per vedere la partita. Poi è arrivata da me la dottoressa e mi fa ‘ci siamo’. Io nemmeno realizzavo, ma sai noi maschi capiamo tutto dopo, quando sono già nati, le donne invece realizzano prima, per tutti i nove mesi di gravidanza.

Antonino Spinalbese e la vita da padre

Il gieffino continua a raccontare il momento in cui è diventato padre e come ha accolto questa novità nella sua vita, la nascita di Luna Marì ha cambiato il suo modo di approcciarsi al mondo e le priorità della sua vita: