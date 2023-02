Antonino Spinalbese ad Antonella Fiordelisi: “Il tuo rapporto con Edoardo Donnamaria non è sano” Al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è apparso contrariato dalla tendenza di Antonella Fiordelisi di coinvolgere lui e Andrea Maestrelli nelle sue liti con Edoardo Donnamaria.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip, i tira e molla tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, iniziano a infastidire anche concorrenti vicini ad Antonella. In particolare, Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli. I due gieffini hanno accusato la ventiquattrenne di metterli in mezzo alle sue liti con Donnamaria.

Antonino Spinalbese contrariato da Antonella Fiordelisi

Antonino Spinalbese ha spiegato ad Antonella Fiordelisi: "Ieri ci hai fatto fare un casino di nuovo. Tutte le volte che litighi. Succede che voi due litigate, se tu mi racconti, succede che io do il mio parere". La gieffina lo ha interrotto per precisare:

Ma siamo ancora litigati, anche se parliamo e ci confrontiamo. Non è che la situazione sia cambiata chissà quanto. Ci sono dei problemi, dobbiamo capire le cose che non vanno bene. Abbiamo fatto l'esempio di Micol e Tavassi. Io li ho sempre visti come due amici, non vedevo l'attrazione fisica. Alla fine si vogliono bene e si rispettano. Lui non si infastidisce se Micol si bacia con altri. Invece tra noi c'è molta gelosia, da parte di entrambi.

Antonino difende gli Incorvassi

Antonino Spinalbese ha rimarcato come dire che Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si vogliano bene, sia riduttivo: "Si vogliono bene? Neanche fuori la trovi una coppia come Tavassi e Micol". Poi, ha dato un consiglio ad Antonella su come gestire il suo rapporto con Edoardo: "Non sbottare contro Edoardo. Aspetta dei giorni e poi dopo…adesso lui vede quello che hai detto tu, non è sano, non è un rapporto sano". Anche Andrea Maestrelli è intervenuto: "Tu non puoi venire da noi, sfogarti. Noi ti diamo il nostro pensiero che tu non ascolti", poi il giorno seguente lei e Edoardo Donnamaria fanno pace e Antonino e Andrea vengono visti come coloro che hanno messo zizzania nella coppia: "Quello che diciamo può creare solo ulteriori casini a voi".