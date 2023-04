Antonia Liskova a Verissimo: “Cresciuta con un papà alcolista e violento, ma l’ho perdonato” Antonia Liskova a Verissimo ha raccontato della sua infanzia difficile vissuta con un padre alcolista e violento. “L’ho perdonato, ho capito la sua fragilità”. Sulla vita privata l’attrice ha confessato di essere single: “Felicemente fidanzata con me stessa”.

A cura di Gaia Martino

Antonia Liskova, attrice e modella slovacca naturalizzata italiana, si è raccontata a Verissimo oggi, sabato 22 aprile. Attualmente è in tv con il ruolo di Serena, la moglie del boss Nemo in Il patriarca. Nel salotto di Silvia Toffanin ha parlato della sua infanzia segnata dalla sofferenza provocata dal papà alcolista, poi della sua vita privata: "Sono felicemente fidanzata con me stessa".

Le parole di Antonia Liskova sulla sua infanzia

"In Slovacchia il nome strano è Antonia, si narra che mia nonna ebbe una bellissima storia d’amore con un partigiano italiano, da cui nacque mia mamma, che è l’ultima figlia, e forse è questo un motivo per cui ho scelto l’Italia": sono queste le prime parole dell'attrice e modella slovacca che a Verissimo ha raccontato di essere stata, da giovane, una "piccola ribelle". La sua è stata un'infanzia serena:

Sono nata in campagna, parliamo della natura, ciò che amo oggi, dove vado a ricaricarmi. Eravamo una famiglia un po’ povera, con un papà che aveva un vizio, una piaga, quella dell’alcol. Era complesso vivere con lui.

Non è stato facile vivere con il papà dipendente dall'alcol, ha raccontato, così andò via da casa: "Non era facile vivere con lui. La scelta di andare via da casa è stata influenzata molto da mio padre. Ho visto mia madre soffrire, ho sofferto io, ho cercato di far soffrire poco mia sorella più piccola. Lui era violento". Nonostante gli episodi e le sofferenze del passato, ha dichiarato di aver perdonato il padre: "L'ho perdonato, ho capito la sua fragilità, era un uomo debole. E mi dispiace".

"Oggi sono felicemente fidanzata con me stessa"

Antonia Liskova è mamma di Liliana, nata dalla relazione con Luca Ferrarese. Dopo la fine della storia con il chirurgo incontrò Gabriele Guidi, sposato nel 2020. Oggi l'attrice si è dichiarata single: "Io sono felicemente fidanzata con me stessa, da qualche mese mi amo follemente", le parole prima di confessare di aver sofferto in amore, ma di non aver mai rinnegato nulla.