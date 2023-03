Antonella Fiordelisi soffre per Edoardo Donnamaria: “Non dormo, sto male” poi la romantica proposta Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha commentato il gesto romantico ricevuto da Edoardo Donnamaria. A sua volta, gli ha fatto una proposta, che riguarda il futuro della loro relazione.

Al Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ha ricevuto una sorpresa da Edoardo Donnamaria. Quest'ultimo, dopo la squalifica, si è premurato di recarsi fuori dalla casa per urlare l'amore che prova per la fidanzata. La gieffina è stata molto contenta di questo gesto e, struggendosi per la mancanza di Edoardo, si è detta pronta a convivere con lui.

Antonella Fiordelisi ringrazia Edoardo Donnamaria per il gesto d'amore

Antonella Fiordelisi è apparsa sinceramente colpita dal gesto di Edoardo Donnamaria e, dopo averlo ringraziato, ha espresso la sua speranza che il pubblico lo stia trattando bene e che non si stia fossilizzando solo sugli ultimi accadimenti: "Grazie amore, grazie per essere venuto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Sei pazzo comunque, quanto me. Per colpa tua non riesco neanche a dormire". E ha continuato:

Lo so che il pubblico ti ama, ti ha apprezzato e non si è focalizzato solo su quelle cose vero? Lo spero. Sono stati calorosi con te vero? Hai un carattere fortissimo. Sei bellissimo, anche se hai due peli in testa, come dici tu, ti chiamano frontline per questo. Invece, sei bellissimo. Se a volte ti sei sentito sbagliato, mi dispiace, non lo sei mai stato. Ho sempre avuto occhi per te, ho sbagliato forse inizialmente a farti stare male, per quelle cose che ho fatto mentre mi corteggiavi, mi dispiace. Hai un cervello pazzesco, oltre a essere bellissimo anche se non ti piaci mai.

La proposta di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria

Antonella ha continuato nel suo sfogo e si è detta convinta che Edoardo Donnamaria, in questo momento, stia male proprio come lei: "Stai male anche tu come me perché non mi puoi vedere e non mi puoi abbracciare. Fa parte dell'amore. Sei la perfezione, soprattutto quando ridi, non quando sei incavolato o triste". Poi, la proposta. La gieffina ha invitato il fidanzato a mettersi in contatto con la sua famiglia, per decidere dove andare a vivere insieme una volta che lei sarà uscita dalla casa: