Antonella Fiordelisi non va in finale, l’ex Benincasa: “Donnalisi insani di mente, è ossessione” “Si può dall’esterno influenzare un programma minacciando senza un senso?”, così Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha commentato il comportamento della sua famiglia, dopo che ha perso l’accesso alla finale del GF Vip. Poi sui Donnalisi: “Ossessione, confraternita di insani di mente”.

A cura di Elisabetta Murina

Micol Incorvaia è la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello VIp. La concorrente lo ha scoperto in studio, nel corso della puntata del 16 marzo, quando ha battuto al televoto Antonella Fiordelisi e gli altri vip. Quest'ultima non si aspettava di perdere e, infatti, ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime: "Non ce la faccio più". A commentare quanto accaduto in diretta, è stato il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa, che non gliele ha mandate a dire.

Le parole di Gianluca Benincasa

Benincasa crede che la famiglia di Antonella stia influenzando il programma e l'andamento del televoto, lamentandosi del fatto che la figlia abbia perso e non sia arrivata ancora alla finale, in programma tra qualche settimana. Via Twitter, il ragazzo ha scritto: "Credo che per tutte le moine che stanno facendo mamy e papy, la finale arriverà a breve. Cioè ma si può dall'esterno influenzare un programma minacciando e sbraitando senza un senso?". Poi ha parlato dei Donnalisi, il fandom nato sui social che sostiene la coppia formata da Antonella ed Edoardo, che è letteralmente ossessionata da loro: "C'è stata una confraternita di insani di mente. Giorno dopo giorno si sono ritrovati e sono cresciuti. La parola chiave è “ossessione". Si identificano da come offendono solo perché un pagliaccio ossessionato da me, mi ha dato dello stalker".

Lo sfogo di Antonella per aver perso al televoto

Antonella Fiordelisi è rimasta delusa dall'esito del televoto del Grande Fratello VIP, che si è chiuso con Micol Incorvaia seconda finalista. La decisione del pubblico ha mandato mandato in crisi la concorrente, che in lacrime ha detto: "Non ho avuto altri litigi nella casa ultimamente, lei ha sempre parlato alle spalle. Micol non si è comportata bene con me, ma sono cose che mi tengo per me. Devo essere sempre giudicata. Mi sento un po' sola". Poi ha aggiunto: "Non ce la faccio più, è tosta stare qui. Non sono così forte come dite". È intervenuta allora Sonia Bruganelli, che ha usato parole di conforto per Antonella: "Sei stata sola dal primo giorno in quella Casa. Tu sei entrata sola e uscirai sola, questo ti fa un enorme onore. Qualsiasi sia il tuo finale, te lo sei guadagnato da sola".