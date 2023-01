Antonella Fiordelisi a Nicole Murgia: “Oriana ti ha fatto un’infamata, se n’è fregata di te”

Lunedì 16 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nicole Murgia, che era tra i nominati, subito dopo la diretta ha voluto ringraziare gli spettatori per averla salvata dall'eliminazione. Antonella Fiordelisi, allora, ha spiegato perché ritiene che il pubblico l'abbia premiata.

Antonella Fiordelisi ritiene che gli spettatori abbiano preso le difese di Nicole Murgia dopo avere assistito all'atteggiamento, a suo dire poco limpido, di Oriana Marzoli, che si è avvicinata a Daniele Dal Moro pur sapendo dell'interesse di Nicole nei confronti del concorrente:

Antonella Fiordelisi, sempre nel corso di questo momento di confidenza con Nicole Murgia, ha continuato a evidenziare il comportamento di Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro, che non ha tenuto conto dei sentimenti dell'amica:

Se vedi queste cose, tu pensi: "Ma questa persona che ho di fronte mi vuole bene veramente o non se ne frega nulla e io sono un numero per lei, che fa amicizia e parla quando non sa che fare qui dentro?" L'ho detto anche a Edoardo, che per me hai super ragione tu, gli ho detto: "Da fuori vedranno questa cosa, che a lei piace veramente Daniele, che la sua amica le ha fatto un'infamata, che in questa situazione è una vittima, quindi per me lei si salva".