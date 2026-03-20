Antonella Elia simula l’orgasmo di Harry ti presento Sally al GF Vip: la scena diventa surreale

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Nella notte Francesca Manzini e Antonella Elia, concorrenti del Grande Fratello Vip, sono finite virali sui social per un video che sta facendo sorridere il pubblico del reality show, tornato in Tv lo scorso lunedì con Ilary Blasi alla conduzione. Il contesto che anticipa la scena non è ancora chiaro, ma è finito virale il finto orgasmo di Antonella Elia che, davanti a una provocazione, ha accettato con entusiasmo la richiesta di ricreare la scena cult del film Harry, ti presento Sally. La Manzini ha introdotto il momento con ironia – dichiarando "Guarda che io mi accorgo quando una donna sa fingere l'orgasmo" – e in pochi secondi Antonella Elia ha esagerato espressioni e suoni, rendendo la scena ancora più teatrale e surreale rispetto all'originale, lasciando i concorrenti tanto stupiti quanto divertiti. Raimondo Todaro, in particolare, si è steso sul tavolo davanti alla sua inquilina scherzando sulla sua prestazione, e facendo sorridere tutti.

Antonella Elia sarà centrale nella puntata in diretta stasera

Antonella Elia stasera sarà protagonista della puntata in programma in prima serata su Canale5 per via dei suoi attriti con Adriana Volpe con la quale i rapporti non sono mai stati realmente distesi. Le anticipazioni della puntata rivelano che le due donne saranno centrali al racconto perché le loro "antiche ruggini sono state alimentate". In questi giorni infatti la Elia ha raccontato che non sono mai state realmente amiche, smentendo quindi le precedenti dichiarazioni della Volpe. "Amiche de che? Tu con le tue amiche ti telefoni, noi mai. Tutto fasullo, era tutta una finzione scenica. Non siamo mai uscite a mangiare una pizza insieme. Dice che sono come le montagne russe, ma chi la conosce? Come si permette?", lo sfogo dopo la scorsa puntata. "Lei ti usa quando fa comodo e poi ti getta". Già dall'annuncio dei concorrenti si era capito che la "faida" tra le due showgirl, così come viene chiamata sui social dai fan del programma, sarebbe stata uno degli elementi trainanti dell'edizione appena iniziata.