Antonella Clerici: “Non mi sposo, le prime due volte è andata male, direi basta” La conduttrice, ospite di Che Tempo Che Fa, smentisce l’ipotesi di matrimonio con il compagno: “è andata male due volte, quindi basta, non vorrei diventare come Liz Taylor”.

A cura di Andrea Parrella

"Vittorio vorrebbe sposarsi, ma non so, mi sembra che il matrimonio mi porti male e stiamo bene così. Io mi sono già sposata due volte ed è andata male due volte, quindi basta, non vorrei diventare come Liz Taylor”. Così Antonella Clerici, che è stata ospite di Che Tempo Che Fa ed ha parlato, tra le altre cose, anche della sua vita privata.

Una confidenza, quella fatta a Fabio Fazio, che arriva a margine di una chiacchierata con il conduttore, in occasione della puntata di domenica 2 aprile. Clerici allontana così, col sorriso, le voci di presunte nozze con quello che è ormai il suo compagno da molti anni e con il quale, evidentemente, non pare vivere l'esigenza di un passo in più, anche in virtù delle esperienze poco felici nella sua vita.

"La Tv del mezzogiorno? Un'idea di mia madre"

La conversazione con Fabio Fazio ha ripercorso la lunga carriera della conduttrice, da 35 anni in Tv con svariate tipologie di programmi, da quelli sportivi al Festival di Sanremo come conduttrice, passando per Mezzogiorno in Famiglia, in quel segmento che le ha consentito di diventare definitivamente popolare. Un'idea che le fu suggerita da sua madre: ”Mi diceva sempre: ‘ma perché non fanno una trasmissione di ricette da cui posso prendere spunto?’. Io ero andata in America e avevo visto che avevano tantissimi programmi di cucina e io mi chiedevo com’è possibile che noi non ne abbiamo?”.

Che poi, quello della cucina resta un territorio di contatto con il suo pubblico: “Io racconto tutto al mio pubblico, ma proprio tutto. Domani parlerò del fatto che sono stata qui stasera. E così tutta la mia vita, perchè tu non puoi raccontare solo quello che ti fa comodo, e quando non ti fa comodo ti nascondi. Quando ho avuto le corna ne ho parlato, parlo della menopausa e sono cose che vengono apprezzate, perchè se tu hai le caldane e usi il ventaglio e dici alle signore a casa ‘anch’io come voi ho la menopausa’ è bello perché condividi cose che sono naturali e che riguardano tutti”.

Il successo di The Voice Senior

Inevitabile parlare anche di The Voice Senior, tornato per il terzo anno consecutivo con grande successo: “Mi piace, perché sono storie di vita, bellissime. I concorrenti non si aspettano certo di avere grande futuro professionale davanti a loro, però quello che mi colpisce è che, il comune denominatore è la passione per la musica, che tutti hanno sempre coltivato nonostante le vicende delle loro vite”.