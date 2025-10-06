Anticipazioni Uomini e Donne: Martina e Denise ritornano per Flavio Ubirti, ma lui si avvicina a un’altra

Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di lunedì 6 ottobre. Fanpage.it apprende in anteprima cos’è successo in studio: tra le novità più importanti il rientro di Denise Mingiano e Martina Cardamone, che nelle scorse settimane avevano deciso di interrompere la loro conoscenza con il tronista Flavio Ubirti.

Anticipazioni Uomini e Donne: il trono di Flavio Ubirti

Protagonista della registrazione del 6 ottobre è stato Flavio Ubirti. Il tronista non stava vivendo un momento felice del suo percorso nel dating show, visto che le sue corteggiatrici Martina e Denise avevano deciso di non presentarsi in studio nelle settimane precedenti. Ebbene, Fanpage.it è in grado di anticipare che nella registrazione di oggi entrambe le ragazze sono tornate a corteggiarlo. Nel frattempo, però, lui ha fatto un'esterna con Nicole e i due si sono avvicinati notevolmente. Nelle registrazioni precedenti, entrambe le corteggiatrici avevano accusato l'ex di Temptation Island di mancare di carattere, ma toccherà attendere le prossime puntate per sapere com'è proseguito il loro percorso nel dating-show.

Per Flavio questo è un colpo di fortuna vista la partenza non proprio eccelsa del suo trono. Ricordiamo, infatti, che una delle sue corteggiatrici di punta, Sara Gaudenzi, aveva già deciso di terminare il percorso, salvo poi accettare la proposta di Maria De Filippi di diventare la nuova tronista.

Le novità nel Trono Over

Nel frattempo, prosegue anche il percorso delle Dame e i Cavalieri del Trono Over. Sabrina e Nicola si sono visti. Lei gli ha confessato il suo desiderio uscire dal programma insieme a lui, ma quest'ultimo vorrebbe darle l’esclusiva e continuare a conoscerla all’interno del programma, non sentendosi ancora pronto a fare un passo così importante. Guido e Federica C., invece, hanno chiuso definitivamente.