Anticipazioni Uomini e Donne: “Durissimo scontro in studio, assenza definitiva di Armando Incarnato” Ieri nello studio di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di Pugnaloni “c’è stata una lite tra Aurora e Gianni” molto dura, inoltre potrebbe essere stata confermata l’assenza definitiva di Armando Incarnato.

A cura di Gaia Martino

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi pronto a tornare in onda da lunedì 11 settembre. Stando alle prime anticipazioni circolate in queste settimane, ci sarebbero alcuni cambiamenti nello studio della nuova edizione: il primo, più chiacchierato, riguarda l'assenza di due Cavalieri del Trono Over, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, protagonisti del programma. Ecco cosa è successo ieri: le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni.

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando e Riccardo ancora assenti

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri sarebbero stati ancora assenti nella seconda settimana di registrazioni di Uomini e Donne, dettaglio che lascia presagire che, almeno per ora, non torneranno nel programma. Lorenzo Pugnaloni attraverso le stories ha fatto sapere che il Cavaliere napoletano sarebbe ormai fuori dalla trasmissione, vista la sua assenza. Stesso discorso varrebbe per Riccardo Guarnieri, ex Cavaliere che avrebbe trovato l'amore al di fuori del dating show. Secondo le anticipazioni Tinì era presente in studio ieri: "Confermata come opinionista, è solo stata assente in alcune puntate". Si sarebbe verificata una durissima lite in studio tra Gianni Sperti e Aurora Tropea, fa sapere il giornalista. "Gli animi si sono scaldati un sacco" si legge e secondo la pagina Twitter "tvstellare" che avrebbe seguito la puntata registrata in studio, l'opinionista avrebbe urlato contro la Dama: "Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto il ca**o!".

Anticipazioni Trono Classico: Brando e Cristian si contendono Beatrix

Una corteggiatrice di nome Beatrix, stando alle anticipazioni, sarebbe uscita con entrambi i tronisti, Brando e Cristian ma "a quest'ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l'altro" e dopo essersi arrabbiato, si legge, avrebbe lasciato il centro dello studio per risedersi sul trono.