Anticipazioni Uomini e Donne: “Beatriz D’Orsi va via, altro due di picche per Gemma Galgani” Le anticipazioni di Uomini e Donne, registrazione 14 ottobre 2023: Lorenzo Pugnaloni svela che Beatriz D’Orsi ha abbandonato il programma. Gemma dopo il due di picche da Maurizio avrebbe abbandonato lo studio in lacrime. Tutte le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Venerdì 13 ottobre 2023 nello studio di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata del dating show condotto da Maria de Filippi. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, una corteggiatrice del tronista Brando Ephrikian molto discussa ha deciso di abbandonare la trasmissione. Gemma Galgani avrebbe invece chiesto al suo Cavaliere, Maurizio, di riprovarci, ma avrebbe ricevuto un due di picche. Ecco tutte le anticipazioni e cosa è successo in studio.

Le anticipazioni del Trono Classico

Lorenzo Pugnaloni rivela che Brando Ephrikian avrebbe salutato la corteggiatrice Beatriz D'Orsi: la giovane brasiliana avrebbe deciso di autoeliminarsi nella puntata registrata il 14 ottobre, dopo aver assistito all'esterna del tronista con Raffaella. "Quando Beatriz è andata via, Gianni Sperti le ha detto più volte "a revoir": si legge che Brando non sarebbe stato felice di salutarla, nonostante nutrisse molti dubbi sull'interesse della giovane.

Manuela Carriero

Cristian Forti sarebbe uscito con Virginia Degni, ma in studio i due avrebbero discusso per via di una segnalazione che avrebbe incastrato la corteggiatrice. Nessuna anticipazione sul trono di Manuela Carriero che non sarebbe entrata in studio nel corso della registrazione di venerdì 13 ottobre, si legge.

Trono Over: Maurizio rifiuta ancora Gemma

Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Gemma Galgani avrebbe chiesto a Maurizio di riprovarci, cercando di cancellare i primi step falliti della loro storia. Il Cavaliere avrebbe però deciso di mettere un punto alla loro conoscenza, gesto che avrebbe aperto un grosso dibattito. La Dama avrebbe lasciato lo studio in lacrime rincorsa da Tina Cipollari. Marcello Messina, tornato a far parte del parterre maschile del Trono Over, sarebbe uscito con Cristina ma quest'ultima avrebbe deciso di chiudere la conoscenza.