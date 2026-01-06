Anticipazioni Uomini e Donne 6 gennaio: Ciro non vuole paletti nella conoscenza, Magda e Mario chiudono

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi (martedì 6 gennaio) di Uomini e Donne. Nel corso della puntata spazio al trono classico con le esterne del tronista Ciro Solimeno, ai percorsi del parterre Over. Ecco tutto quello che è successo.

Le anticipazioni del trono Classico: le esterne di Ciro con Elisa e Alessia

Per quanto riguarda il trono classico, al pubblico viene mostrata un‘esterna che Ciro ha organizzato per Elisa. Durante l'uscita i due hanno modo di parlare e la ragazza spiega che preferisce risultare sincera piuttosto che falsa come altre corteggiatrici. Il riferimento è ad Alessia Antonietti (Ale). In studio tra le due nasce un'accesa discussione. Viene poi mostrata al pubblico la seconda esterna del tronista, questa volta con Alessia M, che lo porta a pattinare sul ghiaccio e gli spiega le sue perplessità nel rapporto con le altre ragazze. In studio, Ale sostiene che Ciro non possa avere un rapporto con lei se lo ha anche con Alessia, ma il diretto interessato spiega che non vuole paletti e non si preclude di andare avanti con la conoscenza.

Le anticipazioni del Trono Over

Nella registrazione del 6 gennaio spazio anche al parterre over di Uomini e Donne, in particolare al rapporto tra Sebastiano e la nuova Dama Manuela. Il Cavaliere è uscito con lei per una sera e vorrebbe continuare a vederla, ma Elisabetta va su tutte le furie per il suo atteggiamento e lo mette davanti a una scelta: possono continuare a frequentarsi solo se lui chiude con Manuela. Sebastiano accetta il compromesso ma, dopo una lunga discussione, la donna decide comunque di chiudere la conoscenza e lo invita a continuare con Manuela.

Alessio e Rosanna sono usciti a cena e raccontano di esserci baciati, anche se lei rimane convinta di volergli chiedere il numero solo quando sarà certa che l'amicizia con Giuseppe non costituirà un problema. Magda invece è delusa dal comportamento avuto da Mario nelle scorse registrazioni e dopo una lunga discussione decidono di chiudere definitivamente.