Anticipazioni Temptation Island, cosa succederà il 29 luglio: “Un altro tradimento e una proposta di matrimonio”

Il viaggio delle coppie di Temptation Island 2025 sta per arrivare alla fine e non mancheranno i colpi di scena. Stando alle anticipazioni della puntata del 29 luglio, diffuse da Dagospia, dopo il ‘terrapiattista' Simone anche un altro fidanzato cederà alle attenzioni di una delle single e tradirà la sua fidanzata. Un falò di confronto avrà poi un lieto fine con una romantica proposta di matrimonio: la diretta interessata accetterà o preferirà uscire da sola dal programma? Tutte le anticipazioni dell'appuntamento di domani, martedì 29 luglio.

Proposta di matrimonio a Temptation Island: cosa succederà nella puntata del 29 luglio

Stando a quanto riporta Dagospia, Valentina e Antonio saranno protagonisti della puntata del 29 luglio di Temptation Island. Nelle scorse settimane, il ragazzo era scappato dal villaggio in preda alla gelosia nei confronti della fidanzata, dopo averla vicino al single Francesco. Il percorso tra i due nel programma arriverà alla fine e ci sarà anche una sorpresa. Non soltanto i due si ritroveranno faccia a faccia al falò di confronto, stando alle anticipazioni, ma Antonio chiederà anche a Valentina di sposarlo. Ci sarà quindi una proposta di matrimonio in diretta e pare che la fidanzata la accetterà.

"Valerio tradirà Sarah con la single Ary"

Valerio con la single Ary

I colpi di scena nel prossimo appuntamento di Temptation Island non sono finiti. Sempre secondo Dagospia, dopo aver visto la fidanzata avvicinarsi e accettare le attenzioni del single Salvo, Valerio ricambierà l'interesse per la single Ary. I due passeranno molto tempo insieme e, dopo essersi chiusi in bagno senza telecamere, si avvicineranno sempre di più fino a baciarsi. Valerio, quindi, tradirà Sarah e sarà sempre lui a chiedere poi un falò di confronto: dispiaciuto di quanto accaduto ha bisogno di dirle la verità, anche se l'interesse per Ary sembra essere sincero.