Anticipazioni Grande Fratello giovedì 14 marzo: sorprese e confronti inattesi per i concorrenti Le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 14 marzo, del Grande Fratello: dal verdetto del televoto alle sorprese per i concorrenti. Ecco cosa succederà nella nuova puntata diretta da Alfonso Signorini.

A cura di Gaia Martino

Torna con un nuovo appuntamento in diretta il Grande Fratello. Il reality di Alfonso Signorini in programma per stasera, giovedì 14 marzo, in prima serata su Canale 5, vedrà sorprese per i concorrenti e l'esito del televoto che vede protagonisti Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Ecco tutte le anticipazioni per la serata.

Le sorprese per i concorrenti: da Letizia Petris a Greta Rossetti e Perla Vatiero

Nella nuova puntata del Grande Fratello di questa sera sono in programma sorprese e chiarimenti per alcuni inquilini della casa di Cineittà. Letizia Petris potrà rivedere il suo migliore amico con cui è cresciuta a San Patrignano. I figli di Rosy Chin si presenteranno davanti alla madre per complimentarsi con lei per aver conquistato la finale. Entrerà nella casa anche la madre di Greta Rossetti, non convinta del legame tra la figlia e Sergio D'Ottavi. Altra sorpresa in programma per Perla Vatiero e questa sera non sarà Mirko Brunetti: la sorella Loana interverrà in puntata per discutere di quanto accaduto con Alessio Falsone a seguito della sua intervista a Fanpage.it.

Stasera il verdetto del televoto

Il televoto aperto nell'ultima puntata in onda lo scorso lunedì vedrà stasera un verdetto. Chi tra Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli riuscirà a salvarsi? Alessio Falsone nel pomeriggio ha confessato che qualora la sua nuova fiamma conosciuta in casa dovesse essere eliminata, abbandonerà anche lui il gioco. Non resta che attendere la messa in onda su Canale 5, in prima serata, per scoprire cosa succederà nel dettaglio. Intanto, le anticipazioni rivelano che Giuseppe Garibaldi parlerà dei suoi sentimenti per Beatrice Luzzi che continua, dopo il loro riavvicinamento, a rinfacciargli i suoi errori.