Anticipazioni della prima puntata di Amici 25: il ritorno di un ex allievo e tutti gli ospiti

La prima puntata del pomeridiano di Amici andrà in onda domenica 28 settembre 2025, dalle 14 su Canale5. Maria De Filippi riapre le porte del talent show che oggi ha registrato il primo appuntamento: alcuni allievi hanno già ottenuto il banco e tra questi c’è un ex concorrente. Ecco le anticipazioni: attenzione spoiler.

Oggi, giovedì 25 settembre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 28 settembre 2025, dalle 14 su Canale5. Si tratta della prima puntata della nuova edizione che segna il ritorno in tv di Veronica Peparini, di nuovo insegnante di ballo, che ha preso il posto precedentemente occupato da Deborah Lettieri. Il talent show di Maria De Filippi riapre le porte a nuovi allievi pronti a mettersi in gioco e a dimostrare il loro talento nel tentativo di conquistare un banco. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni di Amici 25: i primi allievi ammessi

Le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv della puntata di Amici che andrà in onda domenica 28 settembre 2025 rivelano i nomi dei primi allievi ammessi nella scuola. Si tratta di Michelle Cavallaro, che ha partecipato in precedenza a Il Collegio, cantante che ha presentato un suo inedito. Poi ancora un cantante di nome Riccardo che avrebbe stregato gli insegnanti e il pubblico, Valentina, Pierpaolo, Michele e Penelope. Tra i ballerini che si sono presentati alla prima puntata anche Alessio Di Ponzio, ex allievo dello scorso anno che dovette abbandonare la scuola per un infortunio, che ha ottenuto il banco. Poi ancora Maria Rosaria Dalmonte, latinista napoletana.

Gli ospiti della prima puntata del pomeridiano di Amici

La prima puntata di Amici che andrà in onda domenica 28 settembre, dalle 14 su Canale5, è stata registrata oggi e stando alle anticipazioni, avrebbe ospitato tanti volti noti dello spettacolo. Come capitato già in passato nelle prime puntate, dopo le esibizioni di 3 allievi, è entrato in studio un Vip per consegnargli la maglia. Gli ospiti in questione, riporta SuperGuidaTv, sono Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari, Stash, Simona Ventura, Giuseppe Giofrè e il vincitore della scorsa edizione, Daniele.