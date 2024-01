Anticipazioni Amici 23, puntata del 21 gennaio: sospesa la maglia di Giovanni, Kia al primo posto Oggi giovedì 18 gennaio è stata registrata la nuova puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 21 gennaio 2024 dalle 14 su Canale5. Sospesa la maglia a Giovanni Tesse, mentre Kia, ultima cantante entrata, balza a sorpresa in cima alla classifica di canto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Oggi giovedì 18 gennaio è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, puntata che andrà in onda domenica 21 gennaio a partire dalle ore 14 su Canale5. A sorpresa, a balzare in cima alla classifica di canto è stata la cantante entrata recentemente nella scuola, Kia. Giovanni, invece, si è visto sospendere la maglia. Di seguito le anticipazioni diffuse da GossipeTV.

Le anticipazioni del pomeridiano di Amici di domenica 21 gennaio 2024

Nella puntata di Amici che andrà in onda domenica 21 gennaio, a sorpresa, a balzare in cima alla classifica di canto è stata Kia, cantante recentemente entrata nella scuola. A giudicare la gara sono stati Aiello, Francesca Michielin e Paola Turci. Al secondo posto si è classificato Holden, seguito da Martina, Mida, Petit, Sarah, Alle, Bahane e Malia. La categoria “ballo” ha visto invece trionfare in classifica Dustin, seguito da Sofia, Marisol, Gaia, Kumo, Lucia, Simone, Giovanni e Nicholas. A giudicare le esibizioni è stato Thomas Signorelli. A presentare i propri nuovi inediti sono stati Sarah, Lil Jolie e Martina. Sveva Berti ha avuto invece il compito di giudicare una “Battle di ballo allo specchio” e ha assegnato la vittoria a Dustin, in sfida con Sofia e Nicholas. Quest’ultimo, nel corso di un’esibizione, ha ricevuto dalla maestra Alessandra Celentano un voto definito come “sotto zero”, giudizio che ha scatenato una discussione in studio. Giovanni si è visto invece sospendere la maglia dopo avere ottenuto 1,5 da Alessandra Celentano e 3 da Raimondo Todaro in un compito assegnato dall’insegnante di danza classica. Todaro aveva anticipato che avrebbe ridato la maglia al suo allievo ma il giovane, dopo una discussione, ha deciso di non riprendersela e di continuare a tenerla sospesa.

Gli ospiti del pomeridiano del 21 gennaio 2024

A far parte del gruppo di ospiti protagonisti della puntata di Amici che andrà in onda domenica 21 gennaio è stato un vecchio talento del programma, Aaron. Ospiti musicali e di ballo, cui è andato anche il compito di giudicare le sfide degli allievi in gara, sono stati invece Sveva Berti, Thomas Signorelli, Aiello, Francesca Michielin e Paola Turci.