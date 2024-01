Anticipazioni Amici 23, puntata del 14 gennaio: l’esito delle sfide e il commento su Matthew e Mew Oggi è stata registrata la nuova puntata di Amici 23 che andrà in onda domenica 14 gennaio 2024 dalle 14 su Canale5. Maria De Filippi ha citato Matthew e Mew ribadendo che sono usciti per “motivi personali”. L’esito di tutte le sfide, poi: “Sebastian torna tra i professionisti”. Le anticipazioni di AmiciNews. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Oggi, giovedì 11 gennaio, è stata registrata la nuova puntata del p omeridiano di Amici di Maria de Filippi in programma per domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 14 su Canale 5. Occhi puntati sulla vicenda che vede protagonisti Mew e Matthew, la coppia formatasi nel programma che ha deciso di abbandonare il talent per "motivi personali". In studio, questo pomeriggio, si sono svolte le tradizionali sfide tra gli allievi in corsa verso l'atteso Serale, e non sono mancati scontri tra gli insegnanti: ecco le anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTv.

Le anticipazioni del pomeridiano di Amici di domenica 14 gennaio

Stando alle anticipazioni di Amici News e SuperGuidaTv, Maria de Filippi nella registrazione di oggi non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'abbandono di Mew e Matthew: avrebbe ribadito, si legge, che "che sono usciti per motivi personali". La puntata ha visto al centro dello studio le tradizionali sfide tra gli allievi in corsa per il Serale e ha stilato le nuove classifiche generali. Giovanni ha sfidato una ballerina classica di nome Giorgia ed avrebbe vinto. Anche Kumo ha sfidato Alessandro: "Kumo vince per la sua forte presenza scenica", si legge. La gara di improvvisazione ballo tra Dustin, Lucia e Gaia è stata vinta da Dustin. Nicholas avrebbe svolto il compito assegnatogli dalla maestra Celentano: sarebbe nata un'accesa discussione in studio nella quale si sarebbe intromessa una signora dal pubblico. Maria De Filippi avrebbe così deciso di chiamarla al centro dello studio.

Al primo posto nella classifica di canto si sarebbe posizionata Martina, secondo Holden, terza Malia. Ultima Lil Jolie. La classifica di ballo, invece, avrebbe visto al primo posto Dustin, seconda Marisol, terza Lucia. Ultimo Nicholas. Tra i momenti salienti della puntata registrata oggi, scrive SuperGuidaTv, ci sarebbe un'accesa lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per Sarah e il ritorno di Sebastian, ex allievo tornato a far parte del gruppo dei ballerini professionisti.

Gli ospiti del pomeridiano del 14 gennaio

Stando alle anticipazioni, i giudici esterni della prossima puntata di Amici 23 saranno Anbeta e Samantha Togni per il ballo e Arisa per il canto. Come ospite musicale, invece, sarebbe salito sul palco Alberto Urso con il brano Mille domande e Matteo Romano con Assurdo.