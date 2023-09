Annalisa Minetti: “Mia sorella ha la mia malattia, un dolore non vedere il viso dei miei figli” “La mia malattia ha terminato il suo percorso”, così Annalisa Minetti ha raccontato a Silvia Toffanin di avere completamente perso la vista. La cantante, reginetta di bellezza e atleta si è commossa rivelando qual è il suo più grande dolore: “Non poter vedere il viso dei miei figli”.

A cura di Stefania Rocco

Annalisa Minetti è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante, reginetta di bellezza e attrice ha raccontato apertamente l’evoluzione della sua malattia che, nell’ultimo periodo, le ha impedito completamente di vedere. “Ultimamente, proprio qualche settimana fa, ho perso completamente la vista. La mia malattia ha completato il suo viaggio. Avevo la percezione delle luci e purtroppo ho perso anche quelle”, ha rivelato Annalisa, raccontando di avere reagito a quanto accaduto in un modo che non si sarebbe aspettata, “Non pensavo fosse doloroso ma quando il dottore l’altro giorno mi ha detto che non c’era più niente un po’ ha fatto male. Sono tornata a casa, non ho detto niente, ma poi mi sono chiusa nel bagno a piangere. L’ho confidato solo a mia sorella Francesca che vive la mia stessa condizione. Anche lei dovrà affrontare questo dolore quando arriverà”.

Annalisa Minetti: “Come ho accettato la malattia”

Annalisa ha raccontato di essersi accorta di avere un problema quando era ancora un’adolescente: “Ho cominciato a perdere la vista da adolescente. Ero distratta, goffa nei movimenti ma pensavo di essere solo imbarazzante nel muovermi, non di non vedere. Poi mi sono resa conto che c’era un problema. Non volevo aggravare la condizione dei miei genitori perché c’era già mio fratello che aveva un ritardo cognitivo. Poi una visita medica ha dato diagnosi. A 18 anni ho pianto, a 19 mi sono disperata e poi mio padre mi ha detto ‘Perché non a te?’. Mi sono messa un rosario al collo e ho giustificato quel dolore. Mi sono detta che non volevo essere normale. Essere speciali è un vantaggio e io volevo essere speciale”. La serena accettazione coraggiosamente dimostrata dall’atleta si è infranta solo quando Annalisa ha reso noto qual è l’aspetto della malattia che non riesce a superare:

Prima, nei sogni riuscivo a rivedere la faccia dei miei genitori, di mio fratello, dei miei amici. Rivedevo le cose che ho visto in passato. Ma non riesco a vedere il volto dei miei figli, non riesco nemmeno a immaginarli. Quello è il mio dolore più grande. Mi dicono che sono belli e ci soffro perché non posso nemmeno immaginarli. Li tocco ma non riesco a percepirli e questa cosa non riesco a superarla. Quello è un grande dolore. Ma ci sono i loro abbracci, i loro baci. Vorrei vedere i loro occhi bellissimi, ce la metto tutta ma non ce la faccio. Purtroppo è così ed è inutile che adesso stia qui a piangere. È così.

Il messaggio della sorella: “Anche lei è non vedente”

Il videomessaggio della sorella di Annalisa Minetti

Nello studio di Verissimo, Annalisa ha ricevuto la sorpresa della sorella, anche lei affetta dalla stessa malattia. “Mia sorella è non vedente come me. È soddisfatta, è una manager, lavora per una compagnia internazionale, si è laureata. Ha realizzato tutti i suoi sogni, ha due figli e quest’anno si è sposata. È molto giovane ma tenace e determinata. La amo smisuratamente ed è esattamente quello che volevo diventasse”, ha spiegato Minetti, emozionata di fronte al messaggio della sorella alla quale è legata da un profondo affetto.