Anna Pettinelli dà un ultimatum ad Ayle dopo il rientro ad Amici: “Dimostrami che non ho sbagliato” Dopo aver riammesso Ayle ad Amici, Anna Pettinelli gli ha scritto una lettera dandogli un ultimatum: “Alla prima stupidaggine che farai sei fuori dalla scuola, senza nessuna deroga. Dimostrami che non mi sono sbagliata”. Il cantante ha saltato alcune lezioni per problemi di salute, ma ha spiegato: “Mi sto impegnando”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Pettinelli ha dato un ultimatum ad Ayle nella scuola di Amici. Era stata proprio lei, professoressa di canto, a decidere di riammettere l'allievo dopo la sua decisione di uscire dal talent. Ora però si aspetta da lui delle dimostrazioni e dei miglioramenti, che non starebbero arrivando.

Anna Pettinelli dà un ultimatum ad Ayle

Come si è visto nel daytime di oggi, 22 febbraio, Anna Pettinelli ha scritto una lettera ad Ayle, che ha saltato alcune lezioni per via di problemi di salute. La prof gli ha spiegato che, visto il Serale ormai alle porte, non può permettersi di stare male e deve lavorare sodo per riacquistare credibilità:

So che hai presentato una giustificazione per aver saltato alcune lezioni ed è venuto anche un fisioterapista a verificare il tuo stato di salute. Voglio credere alla tua indisposizione, ma adesso non c'è più tempo per stare male, devi lavorare sodo e recuperare credibilità ed è questo che mi aspetto da te. Ti ricordo che alla prima stupidaggine che farai sei fuori dalla scuola, senza nessuna deroga.

Pettinelli ha deciso di ridargli la maglia, appellandosi al suo senso di responsabilità e dicendogli: "Dimostrami che non mi sono sbagliata su di te". Ayle, in quel momento in casetta insieme agli altri compagni, ha spiegato: "Ce la sto mettendo tutta, mi sto impegnando, non è vero che non sto facendo niente". Alcuni compagni però non vedono di buon occhio il ritorno del cantante nella scuola, in particolare il ballerino Nicholas: "Il lupo perde il pelo ma non il vizio, se lui entra e io me ne devo andare a casa, mi gira veramente il ca**o".

Il percorso di Ayle ad Amici: la decisione di uscire, poi il rientro

Dopo la puntata di domenica 11 febbraio, Ayle aveva deciso di uscire dal talent, ribadendo che la posizione in classifica non c'entrava nulla. "Ho bisogno di andarmene", aveva detto alla sua coach Anna Pettinelli. Dopo essere tornato a casa a Livorno, però, aveva contattato la produzione per chiedere di rientrare. I prof di canto e di ballo hanno discusso a lungo sul suo destino e anche al resto dei ragazzi era stato chiesto di esprimere la loro opinione. La maggioranza era contraria, ma l'ultima parola è stata di Pettinelli, che ha deciso di dargli una seconda (e ultima) chance.