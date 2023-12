Anita Olivieri furiosa con Beatrice Luzzi minaccia vie legali: “Hai detto cose gravi, mi difenderò” Al Grande Fratello, frattura insanabile tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Gli scontri tra le due concorrenti si fanno sempre più furiosi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Alta tensione nella casa del Grande Fratello. La puntata di sabato 30 dicembre è stata caratterizzata da un acceso scontro tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, a seguito del quale Anita si è detta pronta a ricorrere alle vie legali contro l'attrice. Ma andiamo con ordine: dal rimprovero di Alfonso Signorini allo scontro tra le due concorrenti.

Anita Olivieri furiosa al Grande Fratello dopo il rimprovero di Signorini

Alfonso Signorini ha richiamato pubblicamente Anita Olivieri dopo che la concorrente ha ridicolizzato il rito del Battesimo, versando dell'acqua sulla testa di Giuseppe Garibaldi. La "scenetta" è scaturita dall'invito del gieffino ad Anita di battezzarsi e di fare la Comunione e la Cresima una volta uscita dalla casa del Grande Fratello. La concorrente, tuttavia, ha spiegato di non essere credente e, dunque, per lei questi riti non hanno alcun significato. Poi all'amico: "Ti battezzo io, come si fa? Ti metto l'acquetta?" e gli ha versato l'acqua in testa. Alfonso Signorini l'ha rimproverata:

Non sto parlando a nome del Grande Fratello. Ti parlo a titolo personale. C'è una cosa che mi ha molto infastidito. Le considerazioni stupide che hai fatto su un sacramento importante per noi cattolici come il Battesimo. Ognuno di noi è libero di credere o non credere, ci mancherebbe altro. Tu non hai il dono della fede, va bene così. Puoi credere in qualsiasi altra cosa o non credere a nulla. A me non interessa. Ma a me questo non piace, mi hanno offeso le tue parole, mi hanno offeso le tue considerazioni su quello che io ritengo un sacramento importante per la mia crescita. Francamente vedere la prima ragazzina che viene qua e dice che è tutta una sola, mi dà fastidio.

Signorini e Anita si sono chiariti in pochi minuti, dato che la concorrente ha spiegato di essere stata fraintesa. Il fatto che tutto venisse archiviato con leggerezza, però, ha scatenato la reazione di Beatrice.

Grande Fratello, Anita Olivieri stufa di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha rimarcato come il comportamento di Anita Olivieri sia stato dissacrante: "Ma smettila. Sputa su tutto e tutti compreso il Battesimo. Sputa sempre su tutto e tutti. È dissacrante. Anita, così come lo fa con i sentimenti, con le persone, con i suoi genitori, con i genitori degli altri, come ha detto ai miei figli, come l'ha fatto con me, lei è spesso dissacrante". Così, Anita Olivieri non ci ha visto più: "Stai dicendo cose veramente gravi Beatrice e io mi difenderò fuori da qua, perché non mi sta bene questa cosa. Credimi, mi difenderò per questo". Ha minacciato, poi, di lasciare il Grande Fratello senza però dare seguito – almeno per il momento – al suo proposito.