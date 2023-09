Anita contro Beatrice Luzzi: “Non mi fido, costruita anche durante l’incontro con i suoi figli” A non andare giù ad Anita è stato, in particolare, l’incontro di Beatrice con i suoi due figli avvenuto nel corso dell’ultima puntata. “Ha chiesto ai figli se a scuola parlavano di lei, ma che le frega?”, si confida Anita con Samira. “Non mi ha fatto ricredere per niente su di lei”.

A cura di Giulia Turco

Dopo la puntata, nella Casa del Grande Fratello Anita non è convinta dei comportamenti di Beatrice Luzzi, giudicata poco spontanea da alcuni inquilini del gruppo. Tra questi c’è la 26enne romana, che in Casa sembra far di tutto per convincere i compagni a definire la loro opinione sull’attrice.

Anita e Samira si confrontano su Beatrice Luzzi

A non andare giù ad Anita è stato, in particolare, l’incontro di Beatrice con i suoi due figli. A suo parere l’attrice si sarebbe dimostrata fin troppo attenta all’opinione che la gente si possa esser fatta su di lei. “Ha chiesto ai figli se a scuola parlavano di lei, ma che le frega?”, si confida Anita con Samira, che sembra essere d’accordo. “Non chiederlo a loro, magari metti loro dei pensieri, delle ansie…”. Anita incalza: “A me ieri tutto il suo blocco, compreso l’incontro con i figli, non mi ha fatto ricredere per niente su di lei”, spiega. “Non mi fido di lei, di quello che fa”. Sui social l'atteggiamento di Anita non sembra affatto essere piaciuto al pubblico, che ha generato un trend proprio per esprimere un trend negativo sulla concorrente.

I dissapori tra Anita e Beatrice al GF

D’altronde i dissapori tra le due concorrenti si sono fatti sentire anche nel corso della puntata e il comportamenti di Anita, che cerca in tutti i modi di “asfaltare” Beatrice con la sua opinione, si ripete ormai da giorni. Al termine della penultima puntata, commentando l’episodio di Beatrice in lacrime (si era commossa proprio parlando dei suoi figli mostrando una certa fragilità), Anita aveva detto al gruppo: “Non mi sono accorta che stava piangendo e sono sincera, non so se mi sarei fermata”. Poi ancora, parlando di quanto sia ormai insofferente rispetto al tentativo degli altri di aiutarla, si è sfogata: “Alla fine lei rimane sempre se stessa. Io mi sono stancata che attacchi tutti. Ha continuato, continuato, quindi ti dico: ad un certo punto forse tu DEVI rimanere da sola, per renderti conto”.