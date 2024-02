Anita chiamata dagli autori del GF per il fazzoletto ricevuto dal fidanzato: “Non c’è scritto nulla” Anita Olivieri spezza la curiosità dei fan e racconta a Giuseppe Garibaldi cosa è successo dopo che il fidanzato, durante la sorpresa al GF, le ha consegnato un fazzoletto tra le mani: “Subito dopo in confessionale mi hanno chiesto di dargli il fazzolettino. Gli ho detto che non c’era scritto niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anita Olivieri dopo il ritorno di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello, ha raccontato del fazzoletto che ha ricevuto dal fidanzato Edoardo Sanson durante la sorpresa ricevuta nella puntata del 14 febbraio. L'episodio aveva catturato l'attenzione dei fan del programma che, dopo aver notato la mossa insolita, avevano chiesto la squalifica della concorrente: "Le ha passato informazioni dall'esterno", sostenevano molti. I primi a muoversi per scoprire la verità sono stati gli autori del programma: "In confessionale mi hanno subito chiesto di darglielo".

Le parole di Anita Olivieri sul fazzoletto ricevuto dal fidanzato

In camera da letto con Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri due sere fa ha svelato al suo amico e inquilino della casa del GF cosa è successo dopo che il fidanzato, Edoardo Sanson, le ha consegnato un fazzoletto bianco. Chiamata in confessionale dagli autori, è stata invitata a dare spiegazioni sul significato di quel gesto: "Subito dopo in confessionale mi hanno chiesto di dargli il fazzolettino. Gli ho detto che non c'era scritto niente, è ricamato, non c'è scritto nulla a parte la E di Edoardo. Lui è così, è un principe".

L'amore ritrovato con il fidanzato Edoardo Sanson

Grazie al Grande Fratello Anita Olivieri ha capito di amare il fidanzato Edoardo Sanson. I due, insieme da oltre 10 anni, erano stati travolti da alti e bassi che li avevano allontanati. "Oggi lo vedo come il padre dei miei figli" ha detto la concorrente nella diretta del GF del 14 febbraio prima di riabbracciarlo e baciarlo. "Sono venuto qui oggi per dirti che le certezze che hai lasciato a casa prima di entrare qua, sono ancora lì che ti aspettano. Non ti nascondo che non è stato un periodo facile. È difficile vederti in momenti di sconforto e non poterti aiutare e non poter essere vicino a te nei momenti belli" ha dichiarato lui prima di stringerla tra le sue braccia.