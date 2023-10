Angelica è triste, Mughini: “Ma pensa ai soldi che guadagnate qua dentro senza meritarveli” L’intellettuale confeziona una risposta epica alle lagne di Angelica Baraldi: “Siamo tutti tristi per le persone che abbiamo fuori” e lui: “E vabbè, ma pensate ai soldi che state guadagnando che non meritate affatto”.

Giampiero Mughini show al Grande Fratello. Una risposta epica alle lagne di Angelica Baraldi, la 26enne laureata in economia e marketing. La modenese si stava lamentando del fatto che la produzione aveva messo delle canzoni tristi: "Ci siamo messi tutti a piangere". Quando Giampiero Mughini ha chiesto il motivo, la Baraldi ha risposto come se nulla fosse: "Perché pensavamo alle persone che avevamo fuori". L'intellettuale viene fuori con una risposta che resterà scolpita nella pietra (che resta pietra!): "E vabbè, ma pensate ai soldi che state guadagnando che non meritate affatto". Se fossimo a Cannes, Giampiero Mughini avrebbe guadagnato decine e decine di minuti di applausi.

La risposta di Giampiero Mughini ad Angelica Baraldi

Angelica Baraldi pensava di poter chiacchierare futilmente con l'intellettuale, tant'è che mentre era impegnata al tapis roulant intavola proprio lei la discussione: "Guarda ieri sera un mortorio perché ci hanno messo delle canzoni tristi, quelle che sanno che ci fanno male, tipo Vasco Rossi e altri cantanti che cantano canzoni tristi. Ci siamo messi tutti a piangere un mortorio". Catturata l'attenzione di Mughini, Angelica Baraldi crede di avere sostegno quando spiega: "Perché pensavamo alle persone che avevamo fuori". Ma la risposta di Mughini è da mettere in cornice:

E vabbè, ma pensate ai soldi che state guadagnando che non meritate affatto.

Il sipario si chiude con Angelica che dice "È vero anche questo". L'ultima parola dell'intellettuale: "E allora!". La vita può andare avanti.

Chi è Angelica Baraldi

Angelica Baraldi è una delle nip entrate nella casa. Ha 26 anni ed è nata a Modena. Come si legge anche nella bio del Grande Fratello, ha la laurea in Economia e Marketing e ha già lavorato prima al Giro D'Italia per la Segafredo e poi per la squadra di pallacanestro Virtus Segafredo Bologna. Secondo le informazioni pubblicate, si è poi trasferita a Roma, dove vive tutt'ora e dove lavora come account manager di una società informatica. Sogna, ovviamente, di vincere il Grande Fratello.