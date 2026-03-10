Andrea Pisani beve dal piede di Belén: la reazione di Samurai Jay, con lei nella stessa scena nel video di Ossessione

Sul palco di Only Fun Comico Show, Andrea Pisani e Belé Rodríguez replicano la scena che aveva già reso popolare il videoclip della canzone “Ossessione” di Samurai Jay: quella in cui il rapper beve dal piede della showgirl argentina. Si tratta di una citazione di una scena con Salma Hayek e Quentin Tarantino nel film Dal tramonto all’alba.

È diventata virale la scena tratta dal videoclip della canzone “Ossessione” – in gara al Festival di Sanremo 2026 – che vede Samurai Jay bere dal piede di Belén Rodríguez. Un momento diventato popolare al punto che la showgirl e Andrea Pisani hanno voluto riproporlo nel corso dell’ultima puntata di Only Fun Comico Show, in onda sul Nove. Il video è stato pubblicato tra le Instagram Stories dell’ex compagno di Beatrice Arnera, che si è prestato a prendere il posto del rapper e a bere dell’acqua utilizzando questo speciale “bicchiere”. Divertita Belén, che ha così riproposto la scena più bollente del popolare videoclip.

Samurai Jay: “Tra Belén e me è andata meglio”

A commentare la scena andata in onda nel corso dell’ultima puntata di Only Fun è stato lo stesso Samurai Jay, che si è divertito a fare un confronto tra la scena del suo videoclip e quella consumatasi sul palco del celebre show in onda sul Nove. “A me ha versato da bere con molta più cautela”, ha scherzato l’artista, per nulla disturbato dal fatto di avere perso questo ambito primato. Belén è stata tra i protagonisti principali del Sanremo dell'artista campano: oltre ad avere prestato la sua voce per un verso inserito nella canzone, ha partecipato insieme a Samurai Jay alla serata delle cover esibendosi nel brano "Baila".

Samurai Jay beve dal piede di Belén nel videoclip di "Ossessione"

La scena recitata da Belén è tratta dal film “Dal tramonto all’alba”

Ma quella che Samurai Jay ha deciso di mettere al centro del videoclip di “Ossessione” è in realtà una citazione. Si tratta della riproposizione della scena cult del film Dal tramonto all'alba, con Salma Hayek che, dopo avere ballato su un palco avvolta da un serpente, si avvicina a Quentin Tarantino (nei panni di Richie Gecko, protagonista del film) e lo costringe a bere della tequila versata direttamente sulla sua gamba. Un momento sensualissimo che celebra anche la nota passione del regista di Pulp Fiction per i piedi femminili, mai nascosta nel corso della sua carriera.