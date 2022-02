Amici21, Michele è il primo allievo ad andare al serale dopo solo una settimana nella scuola Michele è il primo allievo della scuola di Amici ad arrivare al serale, dopo solo una settimana trascorsa nel talent.

Il serale di Amici si avvicina e i professori possono già consegnare le maglie ai loro allievi, spedendoli direttamente allo step finale di questo percorso nella scuola più conosciuta d'Italia. Nella puntata pomeridiana di domenica 13 febbraio, c'è un primo allievo che conquista il posto, decisamente a sorpresa, si tratta di Michele, allievo di Alessandra Celentano entrato solamente da una settimana.

Michele è il primo allievo del serale

"Il talento va premiato e io credo che Michele sia un talento, per me va al serale" dice la maestra di danza subito dopo l'esibizione del ragazzo che ha portato in scena una variazione di danza classica. Maria De Filippi, quindi, piuttosto incredula per la scelta dell'insegnante le chiede: "Quindi va direttamente non continua?", ricevendo un segno di assenso dalla Celentano più convinta che mai della sua scelta. Michele è arrivato solo da una settimana, quindi è davvero un caso particolare all'interno del talent, dove ci sono ballerini e cantanti che, invece, stanno portando avanti questo percorso da oltre quattro mesi. Il ragazzo, felicissimo per l'opportunità, ha poi aggiunto: "Vorrei ringraziare tantissimo la maestra Celentano per l'opportunità, ma ci tenevo a dire che la coreografia l'ho provata solo ieri, quindi ho fatto del mio meglio".

La sfida tra Luigi e Alex

La notizia viene accolta con entusiasmo dagli altri allievi che vengono sollecitati dalla conduttrice, ma non ritengono che sia stata fatta un'ingiustizia nei loro confronti. Intanto, dopo le esibizioni di canto giudicate da Emma, Luigi e Alex, ultimi della classifica, hanno rischiato l'eliminazione dai loro rispettivi professori, ovvero Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini che, però, dopo l'eccellente percorso portato avanti dai due allievi, non hanno battuto ciglio nel decidere di portare entrambi al serale.

Sissi è la prima cantante ad andare al serale

Tra i cantanti, invece, la prima ad approdare al serale è Sissi. La 23enne ha conquistato la maglia dalla sua insegnante, Lorella Cuccarini, dopo essere risultata l'allieva col punteggio più alto tra gli studenti di canto, valutati in tutte queste settimane dai maestri e dagli ospiti. Queste le sue prime parole: "Arrivare al serale significa per me prendere prendere tutto quello che ho fatto, tutti sacrifici, e pensare che non è stato tutto inutile".