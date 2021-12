Amici21, Anna Pettinelli rimprovera Albe: “Ti sostituisco o ti sospendo la maglia” Anna Pettinelli prova a smuovere Albe che ritiene stia affrontando il suo percorso con meno energia del dovuto. Il cantante è in sfida e la coach lo ammonisce dicendogli di cambiare atteggiamento.

A cura di Ilaria Costabile

Il percorso ad Amici non è certo semplice per i ragazzi che, ormai, sono già da alcuni mesi all'interno della scuola di Cinecittà. In vista del serale sono chiamati ad essere pronti, creativi e anche particolarmente reattivi, soprattutto quando si tratta di dover portare nuovi brani in studio. Ed è proprio su questo punto che Anna Pettinelli cerca di smuovere Albe che, a quanto pare, sembra aver perso la sua verve iniziale.

Anna Pettinelli cerca di smuovere Albe

Il ragazzo, infatti, dopo l'ultima puntata domenicale è stato chiamato in sfida e la sua coach lo rimprovera per aver adottato un atteggiamento a dir poco passivo nei confronti non solo della gara che dovrà affrontare, ma anche in relazione al modo in cui si è esibito in puntata. Come si è visto anche nel daytime, infatti, la speaker radiofonica cerca di comprendere le ragioni che si celano dietro ad un inspiegabile mutismo del 19enne e gli dice:

Hai fatto un'interpretazione scialba, non personale e sei finito in sfida. Hai fatto un’interpretazione che poteva fare chiunque. Stai ad Amici. Io ti voglio coraggioso. Che è sta mosceria?. Se vivi in questo limbo di indecisione non andrai da nessuna parte […] Non hai dato un tocco personale alla canzone, non ti sei fidato di me. Se non trovi la forza di andare avanti con coraggio o ti sospendo la maglia o ti sostituisco.

Lo sfogo di Anna Pettinelli

La coach continua la sua arringa, non solo ribadendo il fatto di aver creduto in lui fino al primo momento, ma soprattutto sottolineando come questo suo comportamento non dà valore al tempo e all'impegno che le persone hanno profuso in queste settimane nel supportare il cammino di ogni singolo allievo nella scuola. Albe, assiste allo sfogo inerme, annuendo e senza rispondere, anche quando Anna Pettinelli parla di quello che ritiene sia il suo vero problema: "Il tuo percorso è fermo. Mi rode. Mi sono inca**ata come una bestia, la gente lavora per te. Non voglio essere così, vorrei davvero essere più sicuro e credere di più in me […] Penso di non valere abbastanza e quindi vado male".