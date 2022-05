Amici vince ancora agli ascolti tv, la Semifinale vista da 4.5 milioni di spettatori Gli ascolti tv di sabato 7 maggio: la Seminfinale di Amici, in onda su Canale5, ha dominato la prima serata con 4.554.000 spettatori e uno share del 29.8%, raddoppiando quasi Ulisse- Il piacere della scoperta che si è fermato a 2.625.000 spettatori pari al 15.2% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Amici di Maria De Filippi si conferma ancora una volta il programma più visto del sabato sera. Dall'inizio di questa edizione, ormai due mesi fa, il talent di Canale5 ha raggiunto ottimi risultati in fatto di ascolti, conquistando milioni di spettatori. Nella serata di sabato 7 maggio, la Semifinale è stata vista da 4.554.000 spettatori con uno share del 29.8%. Un risultato quasi doppio rispetto a quello totalizzato da Ulisse- Il Piacere della Scoperta su Rai1, che si è fermato a 2.625.000 pari al 15.2% di share.

La Semifinale di Amici vista da più di 4milioni di spettatori

La Semifinale di Amici è stata ricca di emozioni e ha decretatogli allievi (per la prima volta in 6) che accederanno alla puntata finale di domenica 15 maggio. A lasciare il talent, a un passo dalla fine, è stato il ballerino Dario Schirone, che si è lasciato trasportare dalle emozioni ed è scoppiato a piangere per via delle dure critiche di Alessandra Celentano nei suoi confronti. A difenderlo Veronica Peparini, sua insegnante, ma anche l'ex vincitore della sedicesima edizione del talent Andreas Muller, via Instagram.

La puntata di ieri, sabato 7 maggio, ha raggiunto più di 4.554.000 di spettatori, con uno share del 29.8%. Un buon risultato che ha superato, seppur di poco, anche quello della settimana scorsa, quando l'eliminazione di Nunzio era stata vista da 4.370.000 spettatoricon uno share del 26.3%. Il rivale del sabato sera su Rai1, Ulisse- Il Piacere della Scoperta, invece, si è fermato a circa la metà degli spettatori: 2.625.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti delle altre reti generaliste nella serata di sabato 7 maggio. Su Rai2 FBI e FBI International hanno interessato rispettivamente 1.164.000 spettatori (6% share) e 1.037.000 spettatori (5.7%), mentre il film L'era glaciale 3- L'alba dei dinosauri ha intrattenuto 959 mila spettatori, pari al 5.1% di share. Su Rai3 è andato in onda Che Ci Faccio Qui, che ha raggiunto 724mila spettatori (4.2% di share), su Rete4 …più forte ragazzi! si è fermato a 825mila spettatori (4,6% share). Su TV8 Banlieue 13 – Ultimatum ha segnato 283.000 spettatori (1.5%), mentre sul Nove Putin – Nascita di un Regime è stato seguito da 271.000 spettatori (1.5%).