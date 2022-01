Amici Speciale, cosa vedremo nella puntata di domenica 30 gennaio Domani alle 14:00 su Canale 5 va in onda uno Speciale Amici. La puntata, in forma ridotta, consisterà in 90 minuti di montato che racconteranno il percorso nella scuola degli allievi di quest’anno.

A cura di Giulia Turco

Salta la consueta puntata registrata in studio, ma non l'appuntamento con Amici. Domenica 30 gennaio infatti andrà comunque in onda il pomeridiano di Amici a partire dalle ore 14:00 su Canale 5, in forma ridotta fino alle 15:30 lasciando spazio a Silvia Toffanin e al suo salotto di Verissimo. Un cambio di programma dovuto all'emergere di una serie di casi di positività al Covid nelle scorse ore, che ha imposto lo stop alla produzione.

Lo speciale di Amici di domenica 30 gennaio

Come ha fatto sapere sui social Elisabetta Soldati che con la sua agenzia cura la comunicazione dei programmi di Maria De Filippi, domani alle 14:00 su Canale 5 andrà in onda uno Speciale di Amici. La puntata, che andrà in onda in forma ridotta rispetto al solito, consisterà in 90 minuti di racconto e approfondimento sulle vite e sul percorso nella scuola degli allievi di quest'anno. Un modo per conoscere meglio i ragazzi, ora che la classe è ormai consolidata e si avvia verso la fase serale e decisiva del programma. A seguire, sempre su Canale 5, Silvia Toffain accoglierà in studio a Verissimo altri due volti noti dei programmi targati Fascino: Gemma Galgani e Tina Cipollari.

I ballerini professionisti positivi al Covid

Stando alle indiscrezioni, è proprio nelle ultime ore che sarebbe scoppiato l’ennesimo caos Covid. A risultare positivi, alcuni ballerini professionisti, dei quali non sono stati fatti i nomi. A quanto pare, non sarebbero stati contagiati i ragazzi, allievi della scuola, che negli ultimi mesi non hanno lasciato gli studi Elios di Roma. Gli incontri e le lezioni con i professionisti, tra l’altro, si svolgono sempre in un ambiente in regola con le normative di sicurezza anti Covid. A seguito degli esiti del tampone effettuato all'ingresso degli studi, il protocollo per il contenimento del contagio ha imposto subito lo stop alla produzione.