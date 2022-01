Covid ad Amici, salta la puntata ma il programma andrà in onda comunque La puntata di Amici andrà ugualmente in onda domenica 30 gennaio, ma in forma ridotta, con il montaggio di alcuni filmati e senza studio, lasciando spazio alle 15.30 all’appuntamento con Verissimo.

La notizia dello stop ad Amici a causa di una serie di casi di Covid è emersa nelle scorse ore e il protocollo per il contenimento del contagio ha imposto subito lo stop alla produzione. La puntata di Amici andrà ugualmente in onda domenica 30 gennaio, ma in forma ridotta, con il montaggio di alcuni filmati e senza studio, lasciando spazio alle 15.30 all'appuntamento con Verissimo, che partirà prima ed ospiterà due volti cari al pubblico di Maria De Filippi: Tina Cipollari e Gemma Galgani, che si racconteranno a Silvia Toffanin.

I ballerini professionisti positivi al Covid

Il caso di Covid ad Amici è scoppiato nelle scorse ore, dopo l'emergere di indiscrezioni relative a casi di positività di alcuni ballerini professionisti, di cui tuttavia non si conoscono i nomi. Questo conferma che gli allievi, invece, restano tutti negativi e al sicuro nella ‘bolla', considerato che vivono all'interno della scuola e in un contesto isolato rispetto agli altri. Gli incontri e le lezioni e le prove, d'altronde, si tengono sempre in ambiente ben protetto.

Gli altri ospiti di Verissimo

Oltre alle già citate Cipollari e Galgani, la puntata di Verissimo di domenica 30 gennaio ospiterà molti volti provenienti dal mondo di Canale 5. Ci sarà Manuel Bortuzzo, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, così come Valeria Marini, anche lei reduce dalle avventure nella Casa. Ci sarà spazio anche per Ornella Vanoni, Barbara Bouchet e Sabrina Salerno. Infine l'intervista alla coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Verissimo non si fermerà nemmeno nella settimana sanremese, con il doppio appuntamento confermato sia per la giornata di sabato che per l'appuntamento domenicale, quando andrà a scontrarsi con lo speciale di Domenica In trasmesso proprio dal teatro Ariston e interamente dedicato all'edizione del Festival che si sarà appena conclusa.