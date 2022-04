Amici detta legge negli ascolti del sabato sera, Alberto Angela lontanissimo Il talent show di Canale 5 tiene testa alla concorrenza staccando nettamente Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Non si sposta il baricentro della sfida di ascolti del sabato sera, con Amici di Maria De Filippi che continua a fare la partita e staccare nettamente la concorrenza anche con la puntata del 23 aprile. Il talent di Canale 5 (che si è chiuso con l'eliminazione di LDA) ha raccolto davanti al video 4.233.000 spettatori pari al 25.3% di share. Un risultato che permette alla corazzata di De Filippi di staccare nettamente la concorrenza dell'ammiraglia Rai, con Alberto Angela e il suo Ulisse – Il Piacere della Scoperta che conquista 3.120.000 spettatori pari al 16.9% di share. Programmazione non paragonabili, per genere e per durata, con Canale 5 che va avanti fino alle 00.42 e Rai1 che chiude la prima serata alle 23.56.

Che ci faccio qui al 3,6% di share

Si prosegue con Rai2 e FBI che è stato seguito da 965.000 spettatori, corrispondenti al 4.5% di share e FBI International da 842.000 (4.2%). Su Italia 1 è andato in onda L’Era Glaciale che ha intrattenuto 986.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Rai3 è stato proposto il programma di Domenico Iannacone Che ci Faccio Qui, che ha raccolto davanti al video 660.000 spettatori pari ad uno share del 3.4% (qui l'intervista al giornalista).

Su La7 debutta la serie Yellowstone

Su Rete4 Pari e Dispari totalizza un ascolto medio di 861.000 spettatori corrispondenti al 4.5% di share, mentre su La7 è adato in onda il primo appuntamento con la serie Tv Yellowstone, che ha registrato 344.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Tv8 ha invece proposto il film con Marco D'Amore L’Immortale, spin off della serie Gomorra, che ha raccolto davanti al video 358.000 spettatori corrispondenti all’1.8% di share. Sul Nove è stato proposto il documentario dal titolo Putin – Scalata al Cremlino che ha raccolto davanti allo schermo una media di 429.000 spettatori, corrispondenti al 2.1% di share.